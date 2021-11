Rostock

Normalerweise kommen Kunden zu Frieda Pokriefke, um sich neue Schuhe zu kaufen. Nun stiefeln sie zu ihr ins Geschäft „Barfüßler“ am Margaretenplatz, um blitzblank geputzte Boots abzugeben. Verkehrte Welt in Rostocks Kiez und das hat einen guten Grund: In der KTV wollen Gewerbetreibende Kindern die Vorweihnachtszeit versüßen. Sie verteilen kostenlos Nikolaus-Geschenke.

„Wir wollen Weihnachtsstimmung verbreiten – abseits des Weihnachtsmarkts“, sagt Frieda Pokriefke. Dafür planen Händler und Gastronomen eine vorweihnachtliche Bescherung: Sie möchten Kinder mit Süßigkeiten, Mandarinen, Nüssen und anderen Kleinigkeiten eine Freude machen.

So funktioniert’s: Bis zum 2. Dezember können Kinder einen Stiefel in einem der Läden und Restaurants im Barnstorfer Weg, am Margareten- und Doberaner Platz abgeben, die das Nikolaus-in-der-KTV-Plakat in ihrem Schaufenster hängen haben – versehen mit Namensschild und Telefonnummer. Am 7. Dezember wollen die teilnehmenden Geschäfte dann die gefüllten Schuhe in ihre Auslage stellen. Wer seinen Stiefel im Schaufenster entdeckt, kann ihn mit dem passenden Gegenstück „auslösen“.

Die Idee dazu hat Frieda Pokriefke von der Weser an die Warnow mitgebracht. In ihrer Heimatstadt Bremen ist das sogenannte Nikolauslaufen ein beliebter Brauch: Jedes Jahr am 6. Dezember tingeln Kinder nach Einbruch der Dunkelheit von Laden zu Laden – verkleidet als Nikoläuse oder Engelchen. Für ein Gedicht, Lied oder Flötenspiel werden sie mit Süßigkeiten belohnt. „Wie Halloween, nur viel schöner“, schwärmt Frieda Pokriefke. Sie sei damit groß geworden. Als kleines Mädchen habe sie auf die Aktion hingefiebert. „Unser ganzes Viertel war dann außer Rand und Band.“

Glückliche Kinder, überglückliche Eltern

Ähnliches erhofft sie sich für Rostock. Hier hat der KTV-Verein, in dem sich auch Frieda Pokriefke engagiert, die Nikolausaktion im vergangenen Winter erstmals veranstaltet. „Das war wirklich ein Geschenk des Himmels“, sagt die Schuhverkäuferin. Denn damals wurde der Rostocker Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt.

Resultat: viele traurige Kinder. Weil sie den Lütten wieder einen Grund zum Lächeln geben konnten, fühlten sich die KTV-Nikoläuse selbst beschenkt. „Nicht nur die Kids, auch ihre Eltern waren überglücklich und dankbar. Das war wirklich zuckersüß. Ich hatte mehr als einmal Tränen in den Augen“, erinnert sich Freida Pokriefke.

So herzerwärmend soll es in diesem Jahr wieder werden. Und zwar nicht nur in Rostock. Das kollektive Stiefelbefüllen hat Frieda Pokriefke nämlich inzwischen nach Vorpommern exportiert: Greifswald, Standort des zweiten „Barfüßler“-Stores, richtet 2021 erstmals das Nikolauslaufen in der Innenstadt aus und etliche Geschäfte sind dabei.

Alle Rostocker Kiddys willkommen

Auch in Rostock soll sich die Nikolausaktion verbreiten. „Ich würde mich freuen, wenn sie auch in anderen Stadtteilen stattfände,“ sagt Frieda Pokriefke. Apropos andere Viertel: Kinder müssen nicht unbedingt in der KTV wohnen, um sich hier beschenken zu lassen. Alle Rostocker Knirpse seien willkommen, sagt Pokriefke. Sie kann kaum erwarten, das Kiddies sich an ihrem Schaufenster die Nasen plattdrücken und nach ihren Stiefel Ausschau halten.

Warnemünder verteilen Präsente Nicht nur in Rostocks Innenstadt, auch in Warnemünde werden Kinder zum Nikolaus von Händlern beschenkt: Joachim und Ilke Hoffmann, Inhaber des Spielzeugladens „Kinderland Hoffmann“ haben ihre alljährliche Nikolausaktion gestartet. Kinder können im Laden faltbare Pappnikolausstiefel abholen, zu Hause bemalen und dann bis spätestens 1. Dezember zurück ins Geschäft bringen. Die Spielwarenhändler füllen die Stiefel mit kleinen Geschenken und Kinder können sich am 6. Dezember überraschen lassen, was im Schaft steckt.

Denn leicht machen’s die Gewerbetreibenden den Kleinen nicht: Alle abgegebenen Botten werden getauscht und „versteckt“. Kinder müssen also von Laden zu Laden laufen und ihre Stiefel suchen. Es gehe schließlich nicht darum, tütenweise Süßigkeiten aus den Shops zu schleppen oder neue Kunden in die Läden zu locken, betont Frieda Pokriefke. Vielmehr soll es ein Erlebnis sein, das allen Beteiligten Spaß bringt und den Zusammenhalt im Kiez fördert. Außerdem steigt die Vorfreude aufs Fest. Denn während Weihnachten noch auf sich warten lässt, ist in der KTV schon Bescherung – wenn Kinder ab 6. Dezember ihre Stiefel auslösen können.

Von Antje Bernstein