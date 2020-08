Rostock

„Schlecht fürs Klima, schlecht für die Stadt. Schiffe sind zwar prima, aber Kreuzfahrt haben wir satt.“ Rund 250 Personen stehen auf dem Doberaner Platz in Rostock und wiederholen die Zeilen, die ihr Vorredner ruft. Am Freitagnachmittag ist das lokale Klimaschutzbündnis „ Rostock for Future“ zum „No Cruise Day“ zusammengekommen. Das Motto: „Klimaschutz statt Kreuzfahrtschmutz“.

Das Ziel: Weiter für Klimaschutz werben

Doch warum demonstrieren in einem Jahr, indem die Kreuzfahrt wegen der Corona-Krise am Boden liegt? Erst am Freitagmorgen gab die Rostocker Reederei Aida Cruises bekannt, dass im Jahr 2020 kein Schiff mehr aus einem deutschen Hafen auslaufen wird. „Die Emissionen werden immer größer und der Massentourismus wird gestärkt“, sagt Tim Tönsing (26), einer der Organisatoren. Es gehe demnach vor allem darum, Menschen weiter für Klimaschutz zu sensibilisieren. „Noch spüren wir so wenig vom Klimawandel, dass wir uns gezwungen sehen, weiter zu machen“, ergänzt Pauline Zschach (23), eine weitere Organisatorin.

Anzeige

Klare Ziele der Klimaschützer

Die Klimaschützer haben klare Ziele vor Augen. So fordern sie eine genaue Erhebung der Klimabelastung des Hafens und des Flughafens in Rostock. „Auch die Liegekosten sollen erhöht werden. Wer viel CO2 verbraucht, muss mehr zahlen“, erklärt Zschach. Das gewonnene Geld könne anschließend in Kompensationsmaßnahmen, wie die Vernässung von Mooren, fließen.

Weitere OZ+ Artikel

Bereits vor einem Jahr wurden die Forderungen an die Stadt weitergegeben. Die 23-jährige Politikstudentin fiebert deswegen auf den 9. September hin. Denn dort entscheidet die Bürgerschaft, wie sie der Klimakrise entgegentreten. „Wir wollen immer das Maximum und hoffen deswegen, dass unsere Forderungen durchkommen.“

Zur Galerie „Klimaschutz statt Kreuzfahrtschmutz“: Unter diesem Motto demonstrierten rund 250 Personen am Freitagnachmittag in der Rostocker Innenstadt.

Branche arbeitet an nachhaltigen Konzepten

Besonders die Reederei Aida Cruises ist den Demonstrierenden ein Dorn im Auge. Immer wieder schießen sie mit Sprechchören gegen das Unternehmen, das seinen Sitz in Rostock hat. Das Unternehmen wehrt sich jedoch gegen die Vorwürfe und verweist auf ihr Ziel der emissionsneutralen Kreuzfahrt. In dieser Hinsicht gilt die „ Aidanova“ als Flaggschiff, das weltweit das erste Kreuzfahrtschiff ist, welches mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird.

Doch nicht nur AIDA, die gesamte Branche arbeite daran, die Kreuzfahrt nachhaltiger zu gestalten. „Als Branche haben sich die CLIA-Mitgliedsreedereien freiwillig dazu verpflichtet, die Rate der CO2-Emissionen in der gesamten Flotte bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 2008 zu senken“, teilt Helge Grammerstorf, Direktor der Cruise Lines International Association Deutschland (CLIA), der OZ schriftlich mit. Neben AIDA gehören unter anderem TUI Cruises oder Costa Kreuzfahrten zu den Mitgliedern.

Demonstrierende sehen Bundespolitik in der Pflicht

Organisator Tim Tönsing hält nicht viel von diesen Aussagen: „Die Konzerne sind sich der Umweltfrage nicht bewusst. Sie betreiben Greenwashing.“ Der Student finde LNG zwar besser als das herkömmliche Schweröl, aber eine klimafreundliche Alternative sei der Treibstoff nicht.

Der 21-jährige Florian Just ist extra aus Greifswald gekommen, um für den Klimaschutz einzustehen. Wenn Menschen aus seinem Bekanntenkreis eine Kreuzfahrt machen oder fliegen, reagiert er appellierend: „Ich quatsche die sehr doll zu, wie umweltschädlich das ist.“ Es nehmen aber nicht nur Schüler und Studenten an der Demonstration teil. In der Menge steht auch Ralf Oesner. Er bemängelt vor allem die Bundespolitik: „Wir haben keine Partei im Bundestag, die Klimaschutz auf dem Zettel hat.“

Nach den ersten Redebeiträgen auf dem Doberaner Platz ziehen die Demonstrierenden weiter Richtung Rathaus. Den Abschluss findet die Demonstration am Hafen in der Nähe des AIDA-Gebäudes. Denn trotz Nachhaltigkeitsplänen und Klimazielen ist für Pauline Zschach und Tim Tönsing klar: „Für uns gibt es keine grüne Kreuzfahrt.“

Von Chantal Ranke