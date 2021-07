Noch 69 Tage, dann wählt Rostock: Die Stadt sucht noch dringend Wahlhelfer

Rostock

Noch 69 Tage sind es bis zu den Bundestags- und Landtagswahlen. Dann dürfen alle Wahlberechtigten in Rostock ihre Kreuze auf den Stimmzetteln machen. Für die Teams in den Wahllokalen werden allerdings noch etwa 200 Wahlhelfer gesucht.

„Wahlhelfer kann jeder werden, der auch wahlberechtigt ist“, erklärt Bettina Bestier. Sie ist im Rostocker Rathaus für den Fachbereich Wahlen zuständig. Insgesamt werden rund 1900 Wahlhelfer in der Hansestadt benötigt, die am 26. September die Stimmzettel auszählen. „1700 Wahlhelfer haben schon ihre Bereitschaft erklärt. Das ist gut. Wir können jetzt schon alle Lokale mit Teams aus fünf Leuten besetzen“, so Bettina Bestier. Besser seien aber acht Wahlhelfer pro Team. Zudem werden auch Ersatzleute gebraucht, falls sich jemand am Morgen der Wahl krank meldet.

Wie werde ich Wahlhelfer?

Doch wie wird man nun Wahlhelfer? Zunächst müssen Wahlhelfer ihre Bereitschaft erklären, ehrenamtlich bei den Wahlen in der Hansestadt zu helfen. In Rostock sind schließlich 134 Wahllokale zu besetzen. „Wir haben auch eine Wahlhelferdatei. Wir fragen immer auch die Wahlhelfer der vergangenen Jahre an“, so Bettina Bestier. Dabei werde auch abgeklopft, ob die Ehrenamtler lieber im Wahllokal oder bei den Briefwahlauszählungen eingesetzt werden wollen.

Die letzte Wahl in Rostock war vor knapp eineinhalb Jahren die Wahl zum Oberbürgermeister. „Seit dem kann sich viel getan haben. Wir brauchen immer auch neue Wahlhelfer“, so die Wahlexpertin. „Wer lieber die Stimmzettel der Briefwahl auszählen möchte, kann noch ein bisschen länger schlafen. Sie müssen erst ab dem Nachmittag im Einsatz sein“, berichtet Bettina Bestier mit einem Schmunzeln. Die Wahlvorstände der Wahllokale sind oft schon ab 6.30 Uhr im Einsatz. Schließlich müssen die Lokale pünktlich um 8 Uhr öffnen. Da darf nichts schief gehen. „In den Schulen helfen uns oft die Hausmeister, die bereiten alles immer sehr gut vor“, berichtet Bettina Bestier.

Wie werde ich Wahlhelfer? Wer am 26. September bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Landtag MV helfen möchte, sollte zunächst eine Bereitschaftserklärung ausfüllen und kann sich so für die Übernahme eines Wahlehrenamtes anmelden. Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.rostock.de/wahlen. Für Fragen zum Wahlehrenamt ist das Rathaus zudem telefonisch unter 0381/381 1801 oder per E-Mail an wahlhelfer@rostock.de zu erreichen.

Die Kandidaten selbst dürfen nicht Wahlhelfer sein. Als Wahlhelferin oder Wahlhelfer kann jede wahlberechtigte Person fungieren. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland leben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen sein können zum Beispiel verurteilte Straftäter, die eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verbüßen müssen.

Was gibt es für den Einsatz als Wahlhelfer?

Für die ehrenamtliche Hilfe bei den Wahlen gibt es für die Wahlhelfer zudem eine kleine Aufwandsentschädigung. Im Urnenwahllokal werden beide Wahlen ausgezählt. Um dieser gesteigerten Verantwortung Rechnung zu tragen, werde eine erhöhte Entschädigung gezahlt. Wahlvorsteher bekommen 100 Euro, ihre Stellvertreter und Schriftführer 80 Euro, Beisitzer 60 Euro. Briefwahlvorstände zählen am 26. September 2021 jeweils nur eine Wahl aus. Sie erhalten daher bei gleicher Funktionsstaffelung 70, 60 beziehungsweise 50 Euro.

Was müssen Parteien und Kandidaten tun?

Für die Wahl des Landtages Mecklenburg-Vorpommern sind 37 Wahlvorschläge für die Wahlkreise in Rostock eingegangen. „Das sind neun mehr als bei der Wahl 2016“, so Bettina Bestier. Das Vorschlagsverfahren sei bereits abgeschlossen.

Für die Bundestagswahl haben die Parteien noch bis Montagabend 18 Uhr Zeit, Kreiswahlvorschläge beim Kreiswahlleiter zu machen und die Landeslisten beim Landeswahlleiter einzureichen. Am 58. Tag vor der Wahl wird im Kreiswahlausschuss über die Zulassung entschieden. Das sei laut Bettina Bestier meist nur ein formeller Akt. Erst dann werden offiziell die Namen der Kandidaten gemeldet.

Von Michaela Krohn