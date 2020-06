Noch keine Maske produziert: Hersteller aus Bentwisch im Visier von Ermittlern

Rostock

Mit Schutzmasken aus Bentwisch wollte Adcada-Chef Benjamin Kühn das große Geschäft machen. Am 18. Mai sollte vor den Toren der Hansestadt Rostock die Produktion von zwölf Millionen dieser Medizinprodukte monatlich starten. Doch nach OZ-Informationen wurde bislang nicht eine Maske produziert. Stattdessen gerät das Unternehmen des erst 23 Jahre jungen Rostockers immer mehr in den Fokus von Finanzaufsichtsbehörden und Ermittlern.

Einigen Investoren reicht’s jetzt, der erste Anleger hat Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt und wird den Fall dann der Staatsanwaltschaft Rostock übergeben. Die hatte schon in den ersten Maitagen Büros der Adcada-Gruppe in Bentwisch durchsucht. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Mehrere Geschäftsfelder

Adcada betätigt sich in mehreren Geschäftsfeldern – neben der angekündigten Maskenproduktion handelt die Firma mit italienischen Textilien und soll auch eine beliebte Gastsstätte in der Rostocker Innenstadt besitzen. Das Unternehmen wirbt damit, seine Projekte grundsätzlich nicht mit Bankkrediten zu finanzieren, sondern mit Anleihen, also Geld von privaten Investoren, „die zum einen an unser Konzept glauben und zum anderen eben dieses unterstützen möchten“.

Auch für die Beteiligung an der Schutzmaskenproduktion wurden „ Adcada.healthcare Bonds“ mit zwölf Prozent Verzinsung angeboten.

Gläubiger fordern Geld zurück

Europäische Finanzaufsichtsbehörden warnen seit Längerem vor diesen Geldanlagen und untersagten Adcada mehrfach, auch im Fall der Healthcare-Anleihen, das öffentliche Angebot dieser Wertpapiere. Rechtsanwalt Jens Reime aus Bautzen hat gleich mehrere Gläubiger, die hohe fünf- und sechsstellige Summen bei Adcada angelegt haben und nun ihr Geld zurückfordern. Bislang ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt nach den BaFin-Warnungen wegen Verstößen gegen das Kreditwesengesetz in den Jahren 2018 und 2019. „Aber wir kennen auch die neuesten Warnungen der BaFin“, sagt Oberstaatsanwalt Harald Nowack, „und werden prüfen, ob weitere strafrechtliche Vergehen vorliegen.“

Fehlendes Prospekt

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin) hat zuletzt am 29. Mai das Angebot für Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit der Bezeichnung „ Adcada.healthcare Bond“ in Deutschland untersagt. Die Behörde erklärte, dass sie den „hinreichend begründeten Verdacht“ habe, dass Adcada wie schon bei früheren Produkten nun auch die Maskenanleihe „ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet“.

„Diese Maßnahme ist noch nicht bestandskräftig, aber sofort vollziehbar“, sagt Rechtsanwalt Reime, auch wenn Adcada Rechtsmittel eingelegt habe. Auch die FMA Liechtenstein verbietet mit Bekanntmachung vom 3. Juni diese Anleihe wegen fehlendes Prospektes.

Mitarbeiter berichten von nicht angelaufener Produktion

In dieser Woche hat auch die Wirtschaftsauskunftei Creditreform die Bonitätsbewertung der Adcada-Gruppe ausgesetzt. „Nach den Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft und anderen Informationen können wir keine Beurteilungen zu Adcada abgeben und warten die weitere Geschäftsentwicklung ab“, sagt Benedikt von der Decken, Geschäftsführer von Creditreform.

Ehemalige Mitarbeiter berichten unterdessen, dass die Maskenproduktion in Bentwisch bisher noch nicht angelaufen sei. Unter anderem gebe es Probleme, die chinesischen Bedienungseinstellungen an den Maschinen zu übersetzen. Ein blick in die Produktionshalle wird nicht gestattet. Die OSTSEE-ZEITUNG wird für einen Termin vor Ort seit Wochen vertröstet, weil die Zustimmung des Chefs noch fehle, wie Unternehmenssprecherin Eva Käther mitteilt.

