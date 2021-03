Rostock/Danzig

Der Streit um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 eskaliert offenbar weiter: Laut einem NDR-Bericht hat Polen scharfe Sanktionen gegen die Hamburger Unternehmensgruppe Krebs verhängt, die auch fünf Standorte in MV hat: in Wismar, Rostock, Stralsund, Sassnitz auf Rügen sowie in Lubmin bei Greifswald, wo die Pipeline endet.

Arbeitsschiffe des Unternehmens sind in Danzig registriert. Die polnische Regierung hat diesen laut Bericht nun den Flaggenstatus entzogen und das Auslaufen verboten. Offizielle Begründung: Die Firma stelle eine Bedrohung für die Sicherheit Polens dar. Krebs pflegt enge Geschäftsbeziehungen mit dem Nachbarland.

Geschäftliche Beziehungen

Der Krebs-Standort Wismar war laut Bericht unter anderem an Umbau und Ausrüstung des russischen Rohrverlegeschiffes „Akademik Tscherski“ beteiligt.

Ein ehemaliger Krebs-Mitarbeiter stecke zudem hinter dem Rostocker Unternehmen Rokai, das eine Fläche im maritimen Gewerbegebiet Groß Klein gemietet hat – möglicherweise, um dort Versorgungsschiffe für Nord Stream 2 auszurüsten und abzufertigen, vermutet zumindest die Rostocker Stadtverwaltung.

In Rostock gehören die Korrosionsschutz Rostock GmbH sowie die Warnowkran zur Krebs-Gruppe. Dort werden unter anderem Teile für den Kranbauer Liebherr so beschichtet, dass sie nicht rosten. Krebs hat insgesamt rund 400 Mitarbeiter.

Strikt gegen Nord Stream 2

Die USA und andere Länder sind strikt gegen die Fertigstellung der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2. Die Amerikaner warnen vor allem vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von russischem Gas. Vermutet werden aber auch eigene Interessen, da die USA große Mengen an Flüssiggas produzieren.

Polen wiederum fühlt sich einerseits durch die Pipeline übergangen und von Russland bedroht. Allerdings haben auch die Polen eigene Interessen: Die geplante Pipeline Baltic Pipe soll künftig norwegisches Gas über Dänemark ins Nachbarland leiten.

Von Axel Büssem