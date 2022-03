Kavelstorf

Der Nordensche Weg in Kavelstorf soll noch in diesem Sommer eine Schwarzdecke bekommen. „Er ist in einem sehr schlechtem Zustand und hat eine hohe Frequenz“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann. Die Planung für den Sandweg sei abgeschlossen und die Eigentumsverhältnisse geklärt. Die Bauzeit wird auf gut zwei Monate geschätzt. Währenddessen wird der Landweg voll gesperrt.

Von Stefanie Adomeit