Rostock

Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem das Nordex-Management die Betriebsräte über die Schließung des Rotorblatt-Werkes in Rostock und den Abbau von mindestens 600 Jobs informierte, erreichte die Aktie des Windrad-Bauers neue Höhen. Montag um 13 Uhr notierten die Papiere an der Frankfurter Börse mit 16,58 Euro – so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr.

Und die Aktie bleibt im Aufwind. Hängt das mit der Werksschließung zum 30. Juni zusammen? Nein, sagen Branchenkenner aus der Region. Öffentlich äußern zur Kursentwicklung dürfen sie sich aber aus rechtlichen Gründen nicht. Am Donnerstag rutschte der Kurs von Nordex gegen Abend wieder auf 15,08 Euro.

„Werksschließung hat kaum Effekt“

In den vergangenen Tagen hatten Analysten mehrerer Banken – unter anderem Anis Zgaya vom französisch-deutschen Bankhaus Oddo BHF – zum Kauf von Nordex SE-Aktien geraten. Oddo BHF bewertet das Unternehmen am Donnerstag mit „Outperform“, erwartet weiter steigende Kurse. HSBC – eine der zehn größten Banken der Welt – ist zurückhaltender, gibt weiterhin lediglich die Empfehlung „Halten“ aus.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mit der Werksschließung dürfte das aber nur bedingt zu tun“, so ein Banker aus Rostock. Er darf sich nicht öffentlich zur Aktie von Nordex äußern. Das dürften nur Analysten. Aber er sagt: „Nordex-Aktien dürften eher davon profitiert haben, dass Deutschland und andere europäische Länder im Zuge des Krieges gegen die Ukraine einen schnelleren und größeren Ausbau der erneuerbaren Energien angekündigt haben.“

Für diese These spricht, dass auch andere Unternehmen aus diesem Segment zuletzt und zumindest zwischenzeitlich zulegen konnten – etwa der Hamburger Solar- und Windparkentwickler Encavis oder auch SMA Solar Technology, die Technik für Photovoltaik-Anlagen produzieren.

Nordex nicht profitabel

Das Fach-Magazin „Der Aktionär“ hingegen schreibt: „Die Auftragslage war bei Nordex nie das Problem. Vielmehr schafft es der Turbinenbauer nach wie vor nicht, diese in profitable Umsätze zu verwandeln.“ Mit den hohen Kosten in Rostock und roten Zahlen in der Vergangenheit hatte die Unternehmensleitung auch die Werksschließung begründet. Nun soll in Indien günstiger gefertigt werden.

Von Andreas Meyer