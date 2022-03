Noch bis Juni will das angeschlagene Unternehmen in der Hansestadt Rotorblätter herstellen, bevor die Produktion nach Indien geht. Doch schon jetzt beginnt eine Kündigungswelle am Rostocker Standort. Nordex will nun eine Prämie ausloben für alle, die bis zum bitteren Ende weiterarbeiten – doch das Personal ist auch woanders gefragt.