Rostock

100 Euro zahlt die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) allen ihrer rund 600 Mitarbeiter, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen ließen oder dies noch zu tun gedenken. Der Bonus wird in Form von Guthaben für die hauseigene Plattform „Ospa Gutschein Lokal“ ausgeschüttet. Dort können Wertcoupons für Restaurants, Geschäfte oder Freizeitangebote in der Region eingelöst werden. Durch diesen Anreiz erhoffe sich die Sparkasse, noch mehr Angestellte dazu zu bringen, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen, wie sie am Dienstag mitteilte.

Viele Angestellte bei RSAG und Nordex bereits geimpft

Andere große Unternehmen in Rostock wie der Windkraftanlagenhersteller Nordex oder die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) sehen laut eigenen Aussagen keine Notwendigkeit, eine ähnlichen Sonderbonus an ihre Mitarbeiter auszuzahlen, auch weil viele ihrer Angestellten bereits geimpft sind. So heißt es beispielsweise von der RSAG: „Die Rostocker Straßenbahn AG hat bereits sehr frühzeitig allen Beschäftigten ein Impfangebot unterbreiten können. Dieses wurde von den Mitarbeitenden sehr gut angenommen, so dass wir derzeit keine Notwendigkeit sehen, durch Zahlung einer Prämie zusätzliche Impfanreize zu schaffen.“

Auch die Firma Nordex sieht bisher von einer Extrazahlung für Geimpfte ab. Alle Mitarbeitenden hätten 2021 eine Covid-19-Prämie erhalten, teilte Unternehmenssprecher Felix Losada am Mittwoch mit. Eine freiwillige, anonyme Umfrage habe zudem ergeben, dass zirka 90 Prozent aller Nordex-Angestellten in Deutschland geimpft seien. 2020 beschäftigte der Rostocker Windkraftanlagenhersteller mehr als 8500 Mitarbeiter weltweit.

Klinikum Südstadt impft Angestellte schon zum dritten Mal

Auch im Rostocker Klinikum Südstadt habe man sich für einen anderen Weg entschieden. „Wir setzen auf Aufklärung, Information und unkomplizierte Impfmöglichkeiten direkt im Klinikum. Wir verzeichnen eine sehr hohe Impfbereitschaft von über 80 Prozent und sind bereits dabei, unsere Kolleginnen und Kollegen ein drittes Mal zu impfen“, so Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro hatte bereits im Juli ihren Mitarbeitern einen Tag Sonderurlaub gewährt, wenn sie sich vollständig gegen das Coronavirus hatten impfen lassen. Auch die Angestellten, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht spritzen lassen können, erhielten laut Wiro-Sprecher Carsten Klehn den freien Tag.

Darüber hinaus gelte bei der Wiro: „Die Impfung ist in Deutschland freiwillig. Wer sich trotz der Möglichkeit gegen eine Impfung entscheidet, ist ganz sicher nicht durch einen Tag Sonderurlaub umzustimmen.“ Die Nachfrage für die von externen Betriebsärzten organisierten Impfangebote sei wegen der Aussicht auf einen Tag Sonderurlaub nicht spürbar gestiegen, hieß es weiter.

Von Katrin Zimmer