Rostock

„Ich kann nicht weggehen. Ich bin hier Zuhause, ich habe hier ein Haus“, sagt Daniel Sydow. Eines aber hat der 39-Jährige aber ab dem 30. Juni nicht mehr – einen Job. Gleich nach der Lehre hat Sydow bei Nordex angefangen. Ein großes Unternehmen, ein klangvoller Name. Und Windkraft, erneuerbare Energien – das hat Zukunft. Ja, aber offenbar nicht in Rostock: Was die OZ schon vor zwei Wochen exklusiv berichtet hatte, teilte der Konzern am Montag, 28. Februar, seinen Mitarbeitern in der Hansestadt nun auch offiziell mit: Das Rotorblatt-Werk an der Hinrichsdorfer Straße wird schließen.

Fast 800 Menschen sind betroffen. Leiharbeiter, aber auch 600 „echte Nordexianer“. So wie Daniel Sydow. Der Betriebsrat kündigt an, bis zum Schluss kämpfen und den spanischen Vorstandschef in Hamburg umstimmen zu wollen. Und: Auch die Bundespolitik will sich mit dem Schicksal der Rostocker Windrad-Bauer befassen. Einziger Lichtblick an diesem Tag ist die Nachricht, dass die Gondel-Produktion in Rostock bleiben soll – und dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sich nun selbst mit dem Thema befassen will.

Ich bin hier Zuhause, ich habe hier ein Haus“, sagt Daniel Sydow. Quelle: Ove Arscholl

„Wir sind erschlagen worden“

Mario Mueller weiß nach der Betriebsversammlung, auf der aus Gerüchten Gewissheit wurde, nicht so wirklich, was er sagen soll: „Wir sind alle erschlagen. Müssen jetzt mal gucken, wie es weitergeht.“ Ob es Abfindungen für die Beschäftigten geben wird, ob es eine Transfergesellschaft geben wird: Selbst der Betriebsratschef des Rotorblatt-Werkes, Thomas Theuer, weiß das nicht. Nordex-Unternehmenssprecher Felix Losada kann auch noch keine Informationen geben, wirkt ebenfalls sichtlich mitgenommen. Theuer klagt, dass er erst eine Stunde vor den Mitarbeitern über die Pläne im Detail informiert wurden: „Das ist nicht die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung, die ich für rechtens halte.“

„Ich bin seit über 20 Jahren bei Nordex“, sagt Mario Mueller. Quelle: Ove Arscholl

Für die Betroffenen jedenfalls bricht an diesem Tag eine Welt zusammen: „Ich bin seit über 20 Jahren bei Nordex“, sagt Mario Mueller. Er ist 49 Jahre alt. „Die Arbeit hier hat immer Spaß gemacht, ich war gerne hier.“ Er hofft, dass die Bundespolitik vielleicht noch was machen kann – aber: „Ich sehe nicht, was die tun könnten.“ Auch Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) wird noch nicht konkret, aber: Die Schließung von Nordex betreffe nicht „nur“ Rostock und MV. „Das betrifft die Energiewende bundesweit. Es gibt jetzt kaum noch Produzenten von Windkraftanlagen in Deutschland.“

Meyer spricht von einem „Rückschlag für die Umsetzung der Energiewende insgesamt“. Mit Bundeswirtschaftsminister Habeck stehe er bereits in Kontakt. Auch das Land war von Nordex erst am Morgen informiert worden. „Jetzt werden wir alles dafür tun, dass das Gondel-Werk erhalten bleibt“, so Meyer. Es heißt, dafür wollen Stadt und Land einen neuen Standort suchen. Die Bedingungen in der Südstadt seien nicht ideal.

Bundespolitik will „Plan B“ entwickeln

Draußen vor dem Werkstor stehen Kathrin Zschau (SPD) und Hagen Reinhold (FDP). Die beiden Bundestagsabgeordneten wollen helfen. „Die Schließung ist die falsche Entscheidung“, so Reinhold. Die Ampel-Koalition in Berlin habe sich verständigt, bis 2027 die installierte Leistung von Windkraft-Anlagen in Deutschland zu verfünffachen. „Und die vergangenen fünf Tage – der Krieg gegen die Ukraine – haben nochmals gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir schnellstmöglich von fossilen Brennstoffen weg müssen. Wir sehen doch gerade, dass es schief gehen kann, wenn man sich von Despoten abhängig macht.“

Nordex’ Begründung, dass man auf längere Rotorblätter setzen wolle, die in Rostock nicht produziert werden, hält er für vorgeschoben: „Die Halle hier könnte man erweitern.“ Nordex begründet den Schritt aber auch mit dem Preisdruck am Weltmarkt: „Wir wollen wieder schwarze Zahlen schreiben“, sagt Firmensprecher Losada. In Indien sei die Produktion eines Flügel-Satzes (also dreier Flügel) 300 000 Euro günstiger als in Deutschland, heißt es von Insidern. Der Transport nach Europa aber kostet dann 200 000 Euro. Für 100 000 Euro Ersparnis pro Windrad verlieren fast 800 Menschen in Rostock ihre Arbeit.

Auch jemand, der eigentlich die Interessen von Unternehmern vertritt, steht vor dem Tor – und hat dafür kein Verständnis: „Die Entscheidung ist schlecht und schade“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. „Die aktuelle Lage sollte den Nordex-Vorstand dazu bringen, seine Haltung zu überdenken.“

Hoffen auf einen „Neuen“

Nordex-Mitarbeiter Daniel Sydow hält das jedoch für illusorisch: „Die Entscheidung ist falsch, wir sind das beste Werk im Konzern. Es geht Nordex nur um den Profit. Die werden nicht umdenken.“ Er sorgt sich um die vielen Kollegen, die an den Windrad-Bauer geglaubt haben: „Fast alle haben Kinder, Kredite für Haus und Auto. Wie soll es mit denen weitergehen?“ Denn 800 Jobs – „die gibt es in Rostock doch nicht einfach so.“

Sabine Potratz hofft, dass ein anderes Unternehmen kommt und das Werk übernimmt: „Ich bin 61 Jahre alt, seit 21 Jahren bei Nordex. Ich finde nichts anderes. Wer nimmt mich denn noch?“ Für die Rente sei sie noch zu jung, für einen kompletten Neuanfang beruflich zu alt. Wie sich die Lage anfühlt? „Besch...“

Sabine Potratz Quelle: Ove Arscholl

Dabei ist die Hoffnung auf den „Neuen“, auf ein anderes Unternehmen, nach OZ-Informationen nicht unbegründet: „Hier gibt es ausgesprochen gute Bedingungen effizient und schnell zu produzieren“, sagt IHK-Präsident Strupp. Und auch Bundespolitikerin Zschau spricht bereits davon, dass Bund, Land und Kommune einen „Plan B“ erarbeiten müssten. „Wir wollen die Windkraft massiv ausbauen“, so Zschau. Dafür bräuchte man auch Produktionskapazitäten im Inland. Dem ostfriesischen Windrad-Bauer Enercon wird Interesse an Rostock nachgesagt. Äußern will sich dazu niemand. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sagt lediglich: „In Rostock könnten mindestens zwei weitere Generationen lang Windkrafträder entwickelt und gebaut werden.“

Von Andreas Meyer