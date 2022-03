Rostock

Die 600 Mitarbeiter von Nordex in Rostock, die ab dem 30. Juni ihre Arbeit verlieren – sie wissen auch am Tag nach dem offiziellen Aus für „ihr“ Rotorblatt-Werk nicht, wie es weitergehen soll. Der Betriebsrat aber will zumindest einen Teil der festen Jobs retten: „Wir werden versuchen, einen Teil der Kollegen in Nordex-Gondelwerk in der Südstadt unterzubringen. Im Rahmen eines Sozial- und Interessensausgleich“, kündigte der Betriebsratschef des Rotorblatt-Werks, Thomas Theuer, an. Das Gondelwerk ist von der Schließung nicht betroffen. Theuer: „Dort haben wir noch 200 Leiharbeiter.“ Im Klartext: Die müssen wohl Platz für die Festangestellten machen.

Am Dienstag, 1. März, hat es nach Informationen aus Betriebsratskreisen erste Gespräche zwischen Arbeitnehmervertretern, Gewerkschaften und auch dem Schweriner Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) gegeben. Bundes- und Landespolitiker haben angekündigt, einen Plan B für den Standort erarbeiten zu wollen – möglicherweise mit einem neuen Eigentümer für das Werk, einem anderen Windradbauer.

Verhandlungen noch diese Woche

Am Dienstag hatte Nordex allen Betroffenen gestattet, zu Hause zu bleiben. Ab Mittwoch soll wieder im Werk gearbeitet werden. Wie es für all jene weitergeht, die zunächst ihren Job verlieren, ist erst noch Gegenstand der Verhandlungen zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat. Nach Angaben der Mitarbeitervertreter ist aber noch nichts entschieden, es habe erst ein Gespräch gegeben. Noch diese Woche will der Betriebsrat weitere Verhandlungen führen.

Im Gespräch ist derzeit eine ganze Reihe von Maßnahmen: Zunächst soll so schnell wie möglich ein so genannter Sozialplan erarbeitet werden. Der Betriebsrat fordert bereits eine Auffang- oder Transfergesellschaft – ähnlich wie bei den MV Werften. In der sollen den Mitarbeitern Weiter- oder Umschulungsmaßnahmen angeboten werden. Auch bei der Suche nach neuen Jobs sollen die Betroffenen dann unterstützt werden. Das wäre allerdings eine freiwillige Leistung von Nordex.

Ärger um Abfindungen

Wer von sich aus kündigt, verspielt alle Ansprüche – davor warnt der Betriebsrat bereits ausdrücklich. Zudem sollen Abfindungen ein Thema in den Gesprächen mit dem Konzern sein. Nach OZ-Information will Nordex lieber diesen Weg gehen und hat bereits durchblicken lassen, dass all jene Kollegen, die schon vor dem 30. Juni gehen und sich für eine Abfindung entscheiden, mehr Geld bekommen sollen. „Das ist ungerecht, das sorgt schon jetzt für Ärger bei den Mitarbeitern“, so ein Betriebsratsmitglied. Wie viel Geld es geben könnte, sei ebenfalls noch offen.

Nicht betroffen von der Schließung sind nach OZ-Informationen Mitarbeiter, die in der Entwicklung, dem Service und der Überwachung von Windkraft-Anlagen arbeiten. Sie behalten ihre Jobs.

