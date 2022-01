Norma in Diedrichshagen: Stimmt die Rostocker Bürgerschaft dem neuen Standort zu?

Diedrichshagen

Die Diskussion über eine Neuansiedlung des Nahversorgers Norma in Diedrichshagen geht in die letzte Runde: Nach monatelangem Streit muss nun im März die Bürgerschaft entscheiden. Aber es gibt heikle neue Details: Die geplante Fläche ist eine Frischluftschneise für die Hansestadt Rostock. Wird dann ein Discounter Rostocks frische Luft blockieren? Angeblich habe Roland Methling schon den Weg für eine Freigabe geebnet. „Der Ausgang in der Bürgerschaft im März ist völlig offen“, sagt Ortsbeiratsmitglied Stephan Porst.

Zur Vorgeschichte: Nachdem das Rostocker Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft den Bau eines Lebensmitteldiscounters erst im Landschaftsschutzgebiet vorschlug und sich dann für keinen Standort erwärmen konnte, gab es heftigen Gegenwind. Der Ortsbeirat Warnemünde und Diedrichshagen machte sich für einen zweiten Standort stark: die andere Seite des Kreisverkehrs und damit die Bebauung südlich des Sonnenblumenwegs in Diedrichshagen als keilförmige Grundstücksanpassung. Vorsitzender Wolfgang Nitzsche teilte mit: „Wir haben sehr gründlich gearbeitet, das Thema ausführlich besprochen und auch das Einzelhandelskonzept, das einen neuen Nahversorger vorsieht, zur Hilfe genommen.“

Edeka in Diedrichshagen gerade im Sommer überlastet

„In Warnemünde gilt der Edeka am Marktplatz gerade in der Hochsaison als ständig überlastet“, erklärt Stephan Porst. Aldi und Rewe könnten da nur bedingt Abhilfe schaffen. Insofern sei der Neubau eines Supermarktes in der Gegend infrastrukturell sinnvoll, „der Bedarf einfach da“. Bei einer eigens durchgeführten Befragung in Diedrichshagen hatte Porst viele Rückmeldungen erhalten, die in zwei Richtungen deuteten. Jene Bewohner, die sowieso in einem Norma nicht einkaufen gehen würden, und andere, die es begrüßten, auf kurzem Weg einen weiteren Discounter zu erreichen.

„Es spielt stark hinein, dass die Anwohner in Diedrichshagen und Warnemünde allgemein immer älter werden. Viele von ihnen haben auch kein Auto und möchten gern zu Fuß oder mit dem Fahrrad einkaufen können.“ Als Politiker der Grünen unterstütze Stephan Porst diese Haltung in seinem Heimatort. Eine fußläufige Nahversorgung durch die Anbindung an den Fuß- und Radweg im Sonnenblumenweg ist deshalb geplant.

„Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass wir den ansässigen kleinen Cap-Markt in keiner Weise gefährden möchten“, ergänzt Wolfgang Nitzsche. Der kleine Einkaufsladen in Diedrichshagen sei eine „sehr gute Initiative“. Man möchte für die Zukunft keine konkurrierenden Geschäfte, sondern eher ein ergänzendes Angebot schaffen. Mit dem Norma, so Nitzsche, sei man in angenehmem Austausch. „Es wird kein Druck ausgeübt und der Nahversorger tritt sehr bescheiden auf.“

Harmonisches Ortseingangsbild in Diedrichshagen ist wichtig

Faktoren, wie zusätzliche Emissionen und der Erhalt des harmonischen Ortseingangsbildes, beeinflussen den Entscheidungsprozess deutlich. „Wir möchten dringend, dass der Eindruck des Ortseingangs erhalten bleibt“, so Porst.

Die Fortführung der ortsbildprägenden Architektur und Fassadengestaltung östlich der Doberaner Landstraße und der weitgehende Erhalt der vorhandenen Gehölzstruktur seien zu berücksichtigen. „Es ist nun Aufgabe der Verwaltung, alle weiteren Verfahrensschritte für die genannten Änderungen vorzunehmen“, beschreibt Wolfgang Nitzsche das Vorgehen.

Frischluftschneise für Rostock ist weiterer Faktor

Ein weiteres Detail zur Situation wurde nun bekannt: die sogenannte Siedlungszäsur und ihre Auswirkungen. Die vorgesehene Fläche sei eine Frischluftschneise für die Hansestadt Rostock. Das bedeutet, dass hier der Wind aus nordwestlicher Himmelsrichtung durchweht und für frische Luft in der Hansestadt sorgt. „Schon zu Roland Methlings Amtszeiten haben Verhandlungen ergeben, dass man hier kleine Einschränkungen in der Zäsur vornehmen kann“, so Nitzsche. Eine Möglichkeit der Bebauung besteht also – und solle nicht nur singulär einen Nahversorger, sondern eine geeignete Anpassung des gesamten Areals, als auch Wohnhäuser, beinhalten.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ortsbeirat votierte bereits mit sechs Stimmen und einer Enthaltung für den Antrag. Im März hat die Bürgerschaft das Wort. Mit Behutsamkeit und Verstand wolle man hier eine geeignete Lösung finden. Die rechtlichen Grundlagen seitens des Ortsbeirates seien dafür in die Wege geleitet – Flächennutzungsplan und B-Plan liegen vor.

Von Lea-Marie Kenzler