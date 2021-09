Norma in Rostock Diedrichshagen: Kommt der Discounter in zwei Jahren?

Diedrichshagen

Gibt es nach jahrelanger Diskussion um eine Norma-Filiale in Diedrichshagen nun bald eine Einigung? Wenn es nach Norma geht, soll es so schnell wie möglich zu einer Etablierung eines Discountmarktes kommen. Und weil man nicht gegen den Willen der Einwohner im Landschaftsschutzgebiet bauen will, favorisiert das Unternehmen entgegen den Vorstellungen der Stadt einen anderen Standort.

„Wir sind seit mehreren Jahren aktiv, um einen Standort zu finden, der sowohl den Anwohnern als auch den Behörden gerecht wird“, sagt Birte Martens von der regionalen Entwicklungsleitung des Unternehmens. Seit 2006 laufen bereits Gespräche zu einer Ansiedlung. Gescheitert ist diese bislang daran, dass die Stadt den Markt gegenüber dem Landmarkt vorgesehen hat. Dieser befindet sich aber im Landschaftsschutzgebiet und in Besitz von Hans-Henning Blohm und seinem Reit- und Ferienhof.

Norma will Kunden nicht verprellen

Vor knapp einem Jahr betonte dieser bereits, dass er seinen Hof nicht einschränken und unwirtschaftlich machen wolle. Blohm bevorzugte die zweite Variante, die aktuell auch noch im Gespräch ist – am zweiten Kreisel Richtung Elmenhorst. Norma macht nun deutlich, dass man selber ebenfalls Variante zwei bevorzugt. „Dort gibt es eine gute Verkehrsanbindung, der Standort ist fußläufig gut erreichbar“, sagt Martens.

Außerdem habe man die vielen Berichte der letzten Jahre verfolgt und will auf keinen Fall gegen den Willen der Einwohner im Landschaftsschutzgebiet bauen. „Das sind ja unsere potenziellen Kunden“, sagt Martens. Bislang betonte die Stadt, dass man das Ortsteilzentrum rund um den Landmarkt stärken und keinen weiteren Versorgungsstandort am Ortsrand schaffen wolle.

Eröffnung frühestens in eineinhalb Jahren

Diedrichshagen-Anwohner und Ortsbeiratsmitglied Stephan Porst (Bündnis 90/Grüne) argumentiert hingegen ähnlich wie Norma. So würden am südlichen Kreisel mehr Einwohner im direkten Umfeld erreicht werden können. „Der Ortsbeirat wird die Variante im Landschaftsschutzgebiet nicht mittragen“, sagt Porst. Grundsätzlich sieht er die Discount-Ansiedlung als Gewinn für den Ort. „Viele Einwohner müssen ihren Großeinkauf außerhalb des Ortes machen und benötigen dafür einen Pkw. Mit Norma im Ort könnten sie darauf verzichten“, sagt Porst.

Wie die Stadt betont, laufen weiterhin die Gespräche, zuletzt habe man dazu am 10. August getagt. Wann Norma gerne eröffnen würde? „Wenn planungs- und baurechtlich alles zügig geht, könnten wir in eineinhalb Jahren eröffnen“, sagt Martens. Laut Stadtsprecher Ulrich Kunze sei das Stadtplanungsamt aktuell noch damit beschäftigt, für beide Standorte Bewertung und Abwägung vorzubereiten. Und da eine Aufstellung eines B-Planes notwendig sei, rechne man bei der Stadt aktuell frühestens in zwei Jahren mit einer Etablierung.

Konkurrenz für den Landmarkt?

Ein Norma-Markt würde in Konkurrenz zu dem Landmarkt 615 von Koch Carsten Loll treten. Dieser mache sich bereits seit Jahren Gedanken über die Konsequenzen einer potenziellen Ansiedlung. „Unser Sortiment ist auf regionale Spezialitäten ausgerichtet – Dinge, die Norma nicht bieten wird“, sagt er. Dennoch sei ihm klar, dass er in gewissen Produktsparten umdisponieren müsste, wenn Norma tatsächlich kommt.

„Ich glaube und hoffe, dass unsere Stammkundschaft uns dennoch die Treue halten wird“, sagt Loll. Ob ein Discounter im touristischen Diedrichshagen gebraucht wird? „Ich bin mir nicht sicher. Im Winter wird Norma sich noch umgucken, wenn das Drei- bis Vierfache des Umsatzes fehlt.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiterer Wohnraum in Diedrichshagen

Stephan Porst macht sich ebenso Gedanken um den bei Anwohnern beliebten Landmarkt. „Ich will, dass der weiterexistiert.“ Seine Idee: Vielleicht könne man auf Norma einwirken, so dass es nicht zu einer direkten Konkurrenz kommt, etwa in dem man auf einen Bäcker im Discounter verzichtet. Wie Norma dazu steht? „Wir könnten uns auch eine Kooperation vorstellen. Vielleicht will der Landmarkt ja bei uns eine Filiale eröffnen“, sagt Martens.

Neben einer Norma-Ansiedlung am Kreisel Richtung Elmenhorst sind nach OZ-Informationen in direkter Umgebung auch Wohnungen beziehungsweise Einfamilienhäuser im Gespräch. Norma selbst sei dafür nicht der Ansprechpartner, befürworte aber die Schaffung von Wohnraum im direkten Umfeld des Marktes. „Das würde den Standort für uns natürlich nicht unattraktiver machen“, sagt Martens.

Von Moritz Naumann