Nostalgie: Ziesendorfer Wehr setzt auf Technik er aus den 70ern

Ziesendorf

Sie sind die Oldies im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ziesendorf. Gepflegt und fit, klein, aber oho. Ein Schauchtransportanhänger (STA), Baujahr 1979, und ein Tragkraftspritzenanhänger (TSA), Baujahr 1975. „Diese Anhänger sind äußerst wichtig im ländlichen Raum“, sagt Wehrführer Stephan Saß, „weil es hier wenig Löschwasserstellen gibt und lange Wege zurückzulegen sind.“ Deshalb auch wollen die Ziesendorfer ihre nostalgischen roten Teile nicht missen.

„Bei Feuer muss der STA mit“, betont Saß. 600 Meter Schlauch verbergen sich hinter der Doppeltür: 30 B-20-Druckschläuche a 20 Meter, in Buchten gekoppelt. „Außerdem Verteiler, C- und B-Strahlrohre, Unterflurhydranten, A-Saugschläuche, Kupplungsschlüssel, Schlauchroller“, zählt der Wehrführer auf. Alles gut sortiert. Bei Bränden auf dem flachen Land könnten so während der Fahrt schnell und mit wenig Kräften Schläuche über lange Strecken verlegt werden.

Wagen stammt aus Görlitzer Feuerlöschgerätewerk

Um 1956 wurden in der ehemaligen DDR die ersten STA von Herstellern in Jöhstadt und Görlitz produziert. Anfang der 1960er Jahre wurde die Anhängerproduktion in Görlitz konzentriert und ab 1961 ein standardisierter Anhänger gefertigt, auf dem sich im Laufe der Jahre die Anzahl der mitgeführten Schläuche erhöhte. Auch der TSA der Ziesendorfer Wehr stammt aus dem Görlitzer Feuerlöschgerätewerk.

Ursprünglich enthält dieser Anhänger alle Gerätschaften für einen Löschangriff und bildet mit der Tragkraftspritze eine selbstständige Löscheinheit – in kleinen Gemeinden zu DDR-Zeiten war dies oftmals das einzige fahrbare Löschgerät, das auch ohne Zugmaschine, nur mit einer Zugstange bewegt werden konnte.

Jugendwehr nutzt ihn beim Training

„Das tun wir natürlich nicht mehr“, winkt Stephan Saß schmunzelnd ab. Aber jeden Freitag habe der betagte Hänger seinen Einsatz. Dann fährt die Jugendfeuerwehr zum Training raus. „Und auf dem TSA ist das gesamte Equipment für einen Löschangriff, damit sie nicht alles tragen müssen“, erklärt Saß. Der Wehrführer öffnet die Türen, „die schließen noch mit richtigen Zapfen“, freut er sich. „Aber aufpassen und richtig zumachen, sonst geht während der Fahrt die Tür auf.“

Von beiden Seiten können nun Schläuche und Geräte herausgenommen werden. „Perfekt“, erklärt Saß voller stolz, „das ist noch richtig schöne Technik.“ Obgleich Schlauchmaterial und auch anders Zubehör schon mal ausgetauscht und in Marke Eigenbau einige Wandplatten zum besseren Verstauen eingezogen wurden – die alte Hülle steht und die Hänger schnurren nur so hinter den modernen Fahrzeugen hinterher. „Mit diesen Hängern sind wir total flexibel, wir wollen keine anderen“, betont der Wehrführer.

Doch ein neues Löschfahrzeug, das wollen und brauchen die Ziesendorfer. Ihr „ MAN LF8/6“ wurde 1997 gebaut. „Wir haben einen 600-Liter-Wassertank drauf und keinen Scherenspreizer“, berichtet Saß. Doch genau das werde in ihrem Einzugsgebiet, zu dem die Autobahn A20 gehört, gebraucht. Ohne hydraulisches Rettungsgerät wie Schere und Spreizer könnten sie bei schweren Unfällen nicht sofort reagieren. „Wir müssen dann immer auf die anderen Helfer warten“, sagt Saß.

Auch die Wassermenge auf dem Löschfahrzeug sei zu gering. Saß erinnert sich an einen Brand auf der A20: „Ein LKW-Reifen hat gebrannt, wir haben unser Wasser verspritzt, das Feuer war kurzzeitig aus, doch kurze Zeit später stand der ganze LKW in Flammen.“

Antrag für Fahrzeug mit 2100 Litern Fassungsvermögen gestellt

Den Vorfall kennt auch der Bürgermeister. „600 Liter sind schnell weg und auf der Autobahn gibt’s keinen Wasseranschluss“, erklärt Thomas Witt. Deshalb setzt sich die Gemeinde für ein neues Fahrzeug ein. Ein HLF 20 (Hilfelöschfahrzeug) mit einem Wassertank von 2100 Litern Fassungsvermögen wurde im vergangenen Jahr beantragt. „Aber wir haben noch keine Förderzusage“, sagt Witt.

Und so werden sich die Kameraden der 1959 gegründeten Ziesendorfer Feuerwehr noch etwas gedulden müssen. 33 Aktive zählt die Wehr, die im vergangenen Jahr zu 30 Einsätzen ausgerückt ist. 15-mal mussten Feuer gelöscht werden – Haus-, Garagen-, Fahrzeug- und Flächenbrände. 15-mal leisteten die Kameraden Hilfe, nach Unfällen oder weil Bäume umgestürzt waren.

Keine Nachwuchssorgen bei der Wehr

Nachwuchssorgen? „Kein Thema“, sagt Saß. Die Jugendfeuerwehr sei gut besetzt. Schon ab sechs Jahren könnten die Jüngsten in der Kinderfeuerwehr mitmachen. „Da können wir sie schneller greifen, bevor sie zum Fußball gehen.“

Vor allem für die Jugendfeuerwehr wird das neueste Fahrzeug in der Flotte genutzt, ein VW-Mannschaftstransportwagen (MTW), angeschafft 2015. Und dahinter wird der Oldtimer gespannt, der 40 Jahre ältere TSA. Ein gutes Gespann.

Von Doris Deutsch