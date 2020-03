Notbetreuung in Rostocker Kitas: DRK-Beschäftige streiken den ganzen Tag

Rostock

Ruhig ist es am frühen Mittwochmorgen in der Kita „ Benjamin Blümchen“. In der Einrichtung, in der sonst rund 350 Kinder spielen, konnten nur einige Dutzend Krippen- und Kindergartenkinder aufgenommen werden. Gleich hinter der Eingangstür des Gebäudes in der Gedser Straße in Lütten Klein verkündet ein handschriftliches Plakat: Notbetreuung und verkürzte Öffnungszeiten. Der Grund: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) hat zum 24-stündigen Warnstreik in den Einrichtungen der Rostocker Kinder- und Jugendhilfe – Träger ist das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) – aufgerufen.

Betroffen vom Warnstreik sind acht Kitas und Horte sowie sieben Wohngruppen im ganzen Stadtgebiet mit insgesamt rund 2400 Kindern und Jugendlichen. In den meisten Einrichtungen sei eine Notbesetzung organisiert worden, sagt eine DRK-Sprecherin. Von dem Warnstreik habe man vor einer Woche erfahren und die Eltern am vergangenen Donnerstag über den Ausstand informiert.

Demonstration und Kundgebung

Während einige Erzieherinnen die Notbesetzungen sichern, treffen sich viele der insgesamt 420 Beschäftigten in der Begegnungsstätte Pumpe in der Südstadt. „Die Streikbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen ist hoch“, heißt es. GEW-Gewerkschafter Christopher Lanzke rechnet auf OZ-Anfrage damit, dass sich an dem Streik „etwa 250 bis 300 Beschäftigte“ beteiligen. Gegen 14.30 Uhr wollen die Streikenden dann in einem Demonstrationszug von der Südstadt über Am Vögenteich und die Kröpeliner Straße ziehen. Um 15.30 Uhr soll es eine Streikkundgebung auf dem Neuen Markt geben.

Die GEW will mit dem Warnstreik eine bessere Anerkennung der Betriebszugehörigkeit bei der Überleitung zum Tarif des öffentlichen Dienstes erreichen. Bisher würden unabhängig von der eigentlichen Beschäftigungsdauer maximal vier Jahre anerkannt. Das honoriere nicht die Leistung der Kolleginnen und sei in Zeiten des Fachkräftemangels längst nicht mehr zeitgemäß, sagt die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner. Bei Durchsetzung der Forderung würden Gehaltszuwächse von bis zu 800 Euro brutto monatlich erreicht.

DRK kritisiert Forderungen der Gewerkschaft

Das DRK übt unterdessen massive Kritik an Forderungen und Vorgehen der Gewerkschaft. Die Streikaktion der GEW sei eine „überzogene und nicht nachvollziehbare Maßnahmen“, heißt es in der Mitteilung. In der Kinderbetreuung seien „Zuverlässigkeit und Planbarkeit unerlässlich für einen reibungslosen Ablauf in vielen Familien“. Die Forderungen würden „neben den bereits geplanten Tariferhöhungen eine ungeplante Lohnkostensteigerung in Höhe von zusätzlichen 2,5 Millionen Euro jährlich bedeuten“.

