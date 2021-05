Für kurze Zeit griff die Corona-Bundesnotbremse in der Hansestadt Rostock, dann kam er heraus: Die Inzidenzwerte beruhten auf falschen Laborergebnissen. Sofort wurde die gerade verschärften Regeln wieder gelockert. Doch wie konnte so ein Fehler passieren? Die Spur führt in ein Labor in der Rostocker Südstadt.