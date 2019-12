Note 2,7 für Rostocks Vorpommern-Brücke

Rostock

Sie ist eine der meistbefahrenen Brücken des Landes: Pro Tag fahren im Durchschnitt 45 800 Fahrzeuge über die Vorpommernbrücke in Rostock. „Drei Prozent davon sind Nutzfahrzeuge – der Rest sind Pkw“, sagt Heiko Tiburtius, Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen. Der Verkehr nimmt hier also zu: Bei einer Verkehrszählung im Jahr 2016 waren noch 41 000 Fahrzeuge pro Tag festgestellt worden.

Die Vorpommernbrücke wurde in den Jahren 1983 bis 1986 gebaut und am 15. April 1986 für den Verkehr freigegeben. Bei der vergangenen Hauptprüfung im Jahr 2018 erhielt die Brücke auf einer Skala von eins (sehr gut) bis vier (sehr schlecht) eine Zustandsnote von 2,7. „Die regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen und Kontrollmessungen haben im Ergebnis eine hohe Durchbiegung im Mittelfeld festgestellt“, sagt Tiburtius. Aufgrund dessen sind statische Nachrechnungen bei einem externen Ingenieurbüro in Arbeit. „Je nach Ergebnis dieser statischen Berechnungen können weitere Maßnahmen erforderlich werden.“

Vor fünf Jahren instand gesetzt

Von 2010 bis 2014 wurde die zweizellige Hohlkastenbrücke über die Warnow bereits grundhaft instand gesetzt – die Arbeiten dazu erfolgten in vier Bauabschnitten. „Der gesamte Aufbau an der Oberseite – bestehend aus Geländern, Kappen, Fahrbahnbelag und Abdichtung – wurde entfernt“, blickt Tiburtius zurück. Es seien angegriffene Bereiche des Überbaubetons, zum Beispiel rings um die Brückenabläufe, ausgetauscht worden. „Anschließend wurde der gesamte Aufbau vollständig und fachgerecht erneuert.“ Auch wurde der Beton an der Unterseite des Bauwerkes instand gesetzt und ein Oberflächenschutzsystem aufgebracht. Die Kosten beliefen sich auf rund vier Millionen Euro brutto – einschließlich der Arbeiten an den beiden unmittelbar benachbarten Moorbrücken.

Beim Neubau der Brücke in der Tessiner Straße sind 65 Tonnen schwere Betonträger eingesetzt worden. Quelle: OVE ARSCHOLL

Eine andere wichtige Verkehrsbrücke in Rostock ist zuletzt sogar komplett neu errichtet worden: Nach einer Bauzeit von fast zwei Jahren wurde im Juli 2018 die neue Brücke in der Tessiner Straße im Stadtteil Brinckmansdorf freigegeben. Hier fahren täglich mehr als 25 000 Autos entlang. Das Bauwerk liegt über der Bahnstrecke von Kavelstorf zum Seehafen und wird wegen der geradlinigen Straßenführung oft nicht als Brücke wahrgenommen. Für den Neubau mussten 65 Tonnen schwere Betonträger mit Kränen eingesetzt werden. Die Stadt investierte 3,6 Millionen Euro.

Das Amt für Verkehrsanlagen zeichnet in Rostock insgesamt für 56 Straßenbrücken verantwortlich. Hinzu kommen im gesamten Stadtgebiet weitere Brückenbauwerke des Autobahnamtes Güstrow, des Straßenbauamtes Stralsund sowie des Rostocker Hafens.

