Wiethagen

Einmal ungünstig umgeknickt oder unsanft vom Fahrrad gefallen: Das kann böse Folgen haben. Vor allem dann, wenn man sich ganz alleine irgendwo mitten im Wald befindet und weit und breit keine Hilfe in Sicht ist. Damit in solchen Fällen schnell reagiert werden kann und Rettungskräfte auf Anhieb den Weg zur Unfallstelle finden können, wurden in der Rostocker Heide 2020 insgesamt 21 Rettungspunkte errichtet – zwei weitere im Naturschutzgebiet Stoltera.

Bessere Orientierung im Wald

Zu erkennen sind die Rettungspunkte an den markanten grün-weißen Schildern. Ihnen ist nicht nur die Nummer für den Notruf zu entnehmen, sondern auch der Name für den spezifischen Standort. Anhand dessen können die Retter sofort erkennen, wo sich die anrufende Person genau befindet. Denn: Die jeweiligen Standorte wurden im Vorfeld mit den Rettungsleitstellen abgestimmt und im System hinterlegt, wie Rostocks Forstamtsleiter Jörg Harmuth verrät.

Dabei wurde darauf geachtet, dass der Handyempfang an entsprechender Stelle ausreichend und die Fläche gut erreichbar ist – „sowohl für Rettungswagen als auch Hubschrauber.“ Wichtig: Rettungspunkte mindern kein Unfallrisiko, sondern dienen vor allem ortsunkundigen Personen der besseren Orientierung und Beschreibung ihres Standortes im Wald.

Alle Rettungspunkte auf einen Blick

„In der Rostocker Heide ist es nicht gefährlich, es ist aber dennoch ratsam, dass Waldbesucher immer einen gewissen Überblick haben, wo sich was befindet. Das kann im Notfall viel Zeit sparen“, meint Harmuth. Aus genau diesem Grund empfiehlt der Forstamtsleiter zusätzlich die App „Hilfe im Wald“. Diese könne auch im Offline-Modus verwendet werden und gibt genau an, wo sich der nächste Rettungspunkt befindet und wie weit es bis dahin ist – nicht nur in und um Rostock, sondern auch in vielen weiteren Gebieten. „Auf diese Weise können unnötige Umwege verhindert werden. Man sieht auf der Karte direkt, wo man langlaufen muss.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Errichtung der Rettungspunkte seien in der Rostocker Heide noch keine schwerwiegenden Unfälle passiert. Kleinere Vorfälle hingegen würde es immer wieder geben, wie der Forstamtsleiter bestätigt. Dazu gehören Schürfwunden, Kreislaufprobleme oder kleinere Stürze. Wichtig in jedem Fall: Nicht in Panik verfallen und auf sich aufmerksam machen, wenn man Hilfe benötigt.

Von Susanne Gidzinski