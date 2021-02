Südstadt

Rostocks Rettung steht hinter 15 roten Toren in der Erich-Schlesinger-Straße. Hier befindet sich das logistische Hilfezentrum der Hansestadt Rostock. Jener Ort, an dem alles koordiniert wird. Wo sich Helfer befinden, wenn sie nicht im Einsatz sind und Helfer, die immer im Einsatz sind – am Telefon. Hier ist die Notrufzentrale der Hansestadt Rostock. Wer Hilfe braucht und die 112 wählt, landet hier.

Die Mitarbeiter arbeiten in Zwölf-Stunden-Schichten, jeden Tag und oft unter Zeitdruck. Sie müssen die richtigen Fragen stellen, einen kühlen Kopf bewahren, schnell sein, besonnen und präzise. Wer hier den Hörer abnimmt, braucht Erfahrung, „um ein Bild von der Situation vor Augen zu haben“, erklärt der Feuerwehr-Sprecher Stefan Kieckhöfer. Zum 30. Tag des europaweiten Notrufes haben wir die Leitstelle besucht und mit Disponenten gesprochen – über ihren Beruf und die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Anzeige

Spezielle Ausbildung erforderlich

Der Rostocker Sven Lange ist Disponent. Sechs von zwölf Stunden ist er gerade im Dienst. An seinem Schreibtisch sitzt der 40-Jährige vor fünf Monitoren. Er gehört zu den jüngsten Mitarbeitern des Teams. Wer in der Leitstelle arbeitet, braucht Erfahrung. „Die Kollegen müssen abschätzen können, welches Ausmaß die Notlage hat und ein adäquates Rettungsmittel schicken. Dazu muss man selbst Einsätze gefahren sein, die Gegend kennen, sich ein Bild gemacht haben“, erklärt Kieckhöfer.

Für die Arbeit in der Leitstelle haben die Kollegen der Berufsfeuerwehr eine spezielle Zusatzausbildung. Überblick, Fachwissen, auch Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Stressresistenz sind gefragt. Die Feuerwehr suche dringend Nachwuchs. „Es gibt viele Bewerbungen, aber nicht jeder ist geeignet“, sagt Kieckhöfer.

Sind Disponenten im Gespräch, leuchtet die Lampe an ihren Arbeitsplätzen rot. Kollegen wissen dann, wer ansprechbar ist und wer nicht. Einen Notruf empfangen heißt schnell sein, die richtigen Fragen stellen, aber auch zuhören, Geduld aufbringen. Die Telefone klingeln regelmäßig, Funkmeldungen gehen ein und aus.

Die 112 wurde in Rostock im Jahr 2020 insgesamt 49.618 Mal gewählt. Manchmal, so scheint es, sind die Anliegen schnell bearbeitet. Manchmal dauert es länger. Eine spezielle Software hilft, die Gefahrenlage zu analysieren. Standardisierte Fragen zur Person und dessen Zustand lassen ein Bild vom Fall entstehen und helfen in der Einsatzplanung.

Jeder Anruf wird geortet

Auf den Monitoren sind die Bilder der Überwachungskameras in den Fahrzeughallen zu sehen. Ein zweiter Monitor zeigt eine große Karte. Jeder Anrufer könne mittels GPS sofort geortet werden. „Die Regierung arbeitet an einem noch feineren System, damit auch in Hochhäusern und Ballungsgebieten schnell die Zielperson gefunden werden kann“, erzählt Sven Lange.

Auf dem nächsten Monitor fertige er Einsatznotizen an, ein weiterer Bildschirm zeigt die Analyse-Software. Daneben werden alle verfügbaren Einsatzfahrzeuge abgebildet. Grün heißt frei, rot heißt im Einsatz. Dazu noch Zahlen, verschiedene Farbtöne und Abstufungen. Alles hat eine Bedeutung. Lange hat alles im Kopf. „Es braucht Zeit, sich einzufinden. Dann ist es einfach.“

Lernen loszulassen

Mitten im Gespräch geht ein Notruf ein. Sven Lange spricht ruhig und deutlich, sein Gesichtsausdruck wird ernst. Er stellt Fragen. Tippt etwas ein. Auf einmal geht alles ganz schnell. „Ein Kleinkind ist aus dem Fenster gefallen, dritter Stock.“ Als Sven Lange das sagt, ist schon das Blaulicht hinter den Fenstern zu sehen. Zehn Minuten haben Einsatzkräfte in Mecklenburg-Vorpommern Zeit, um den Ort des Unglücks zu erreichen.

Was die Kollegen bei den Einsätzen wirklich erwartet, wisse in der Leitstelle niemand. Die Nachricht ist ein Schock, macht traurig, sticht im Herzen. Für das Leitstellen-Team ist sie nach wenigen Sekunden vergessen. „Abhaken und weitermachen“, sagen die Mitarbeiter, ohne es despektierlich zu meinen. Es sei ihr Job. „Wer sich an jedem Fall festhält, kommt nicht weit.“ Wie konnte das passieren? Wo waren die Eltern? Wie geht die Geschichte aus? Fragen, auf die es hier keine Antworten gibt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bilder im Kopf

„Die Bilder haben wir trotzdem im Kopf“, sagt Lange. Stefan Kieckhöfer, der in seiner Karriere ebenfalls viele Einsätze gefahren ist, sagt es so: „Der Mensch behält alle Erfahrungen und Erinnerungen. Die guten und die schlechten. Die schlechten bekommt man nie weg, man kann nur hoffen, dass die guten sie immer wieder aufwiegen.“

Über besonders prägende Notfälle tausche man sich aus. Das helfe. Auch ein stabiles häusliches Umfeld sei für die Arbeit in der Leitstelle unabdingbar. Wer hier mit Sorgen und Problemen den Dienst antritt, sei von vornherein gefährdet. Es sei auch schon vorgekommen, dass Kollegen eine Auszeit brauchten – um das Erlebte zu verarbeiten. Einmal wurde Kieckhöfer zu einem Einsatz gerufen. Plötzlicher Kindstot. Er hatte damals selber zwei kleine Kinder, zwei und fünf Jahre alt. An diesem Abend brauchte er sie umso mehr.

Brandmeister Philipp Ziemer besteigt ein Rettungsfahrzeug vom Typ HLF20 in der Feuerwache I in der Rostocker Südstadt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Seit 1985 für Rostock im Dienst

Ralph Ciezewski (57) ist seit 1985 bei der Rostocker Feuerwehr. Er gehört zu den Dienstältesten, bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit, hat die Wendezeit erlebt. Ciezewski sagt, nach dem Mauerfall wurde die Situation zunächst schlechter. Die Feuerwehren mussten sich neu formieren. Als Feuerwehrmann brauche man vor allem Resilienz, „ein dickes Fell“ und „man muss Abstand nehmen können.“ Das gelinge dem 57-Jährigen.

Schlechte Laune herrsche in der Leitstelle nicht, auch kein Trübsal. Sein prägendstes Erlebnis war ein Brandeinsatz, der lange her ist. Das Opfer konnte zunächst aus den Flammen gerettet werden, verstarb jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus. „Ich rieche es bis heute noch“, sagt Ciezewski.

Corona: Zahl der Notrufe gesunken

Im Vergleich zum Vorjahr hat es im Jahr 2020 ungefähr 1000 Einsätze weniger gegeben. Es gibt dafür keine validen Erhebungen, aber Kieckhöfer vermutet, dass es an der Corona-Pandemie liegen könnte. „Die Menschen haben vielleicht mehr Scheu, ins Krankenhaus zu gehen“, sagt er. Seit der Pandemie fragen die Disponenten gezielt Corona-Symptome ab.

Einsatzzahlen 2020 Die 112 wurde in Rostock im Jahr 2020 insgesamt 49.618 Mal gewählt. Die Rostocker Feuerwehr bearbeitete 3497 Einsätze. Dabei rückte sie zu 642 Bränden aus. 2430 Mal wurde technische Hilfe benötigt. 17 Mal wurde überörtliche Amtshilfe aus dem benachbarten Landkreis Rostock angefordert. Der Rettungsdienst wurde 26.822 Mal gerufen. Es wurden 5598 Krankentransporte durchgeführt. 746 Anrufe wurden an die Polizei weitergeleitet. 726 Mal wurde an den Kassenärztlichen Notdienst verwiesen. Die bundesweit einheitliche Nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst lautet 116117. 29.126 Hilfeersuchen unterschiedlicher Art wurden ebenfalls bearbeitet und in der Statistik geführt.

Manchmal komme es vor, dass Menschen noch die 115 wählen. Das war der DDR-weite Notruf für die Schnelle Medizinische Hilfe. „Manche Menschen rufen häufig an, andere haben ihr Leben lang nie den Notruf gewählt“, sagt Kieckhöfer. Oft sind die Anrufer aufgebracht, manchmal auch unfreundlich und fordernd. Die Disponenten reagieren dann empathisch und ruhig. „In der Regel stellen wir die Fragen. Das hilft uns, den Fall genau einzuschätzen“, sagt Sven Lange.

Im Zweifel werde immer ein Krankenwagen geschickt. Auch aus rechtlichen Gründen. Zudem werde jedes Gespräch aufgezeichnet. Kieckhöfer betont noch einmal, dass die 112 ein Notruf bei schweren Unfällen und lebensbedrohlichen Notfällen sei. Wer eine Grippe oder leichtere Erkrankung hat, sei beim Kassenärztlichen Notdienst unter der Nummer 116117 richtig.

Ein Funksignal geht in der Rostocker Leitstelle ein. Die Rostocker Polizei meldet sich. Die Einsatzfahrzeuge auf dem Weg zum Kind können abrücken. Die Frage nach dem Warum bleibt wieder offen. Vielleicht nur ein falscher Alarm. Vielleicht kam jede Hilfe zu spät. Es ist nicht der Moment, darüber nachzudenken. Das Telefon klingelt wieder. Abhaken, weitermachen.

Von Lea-Marie Kenzler