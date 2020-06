Nur noch Bio: Was aus dem alten Cap-Markt in Rostock wird

Nördliche Altstadt

Noch wird gehämmert, gebohrt und gemalert. Doch schon in sechs Wochen – Anfang August – soll im ehemaligen Cap-Markt unterhalb der Langen Straße in der nördlichen Altstadt ein neues Geschäft mit Bio-Produkten eröffnen. Außerdem wollen die bisherigen Betreiber der gemeinnützigen GmbH „Leben mit uns“ – die unter anderem die Küstenmühle betreiben – hier wieder ein Bistro mit Backshop eröffnen.

Kamo Kechwajew (60) ist mit Trockenbauarbeiten beschäftigt. Hier soll bald der neue Tresen stehen. Quelle: Stefanie Adomeit

Anzeige

„Wir wollten das Objekt nicht aufgeben und auch die behinderten Menschen, die hier gearbeitet haben, weiter beschäftigen“, sagt Geschäftsführer Lutz Meier. Das Bistro soll Anfang September eröffnen. Die ehemaligen Pausenräume der Mitarbeiter gibt es nicht mehr, dafür jetzt bis zu 40 Sitzplätze für die Gäste. „Wir werden dann Frühstück und einen Mittagstisch anbieten“, sagt der 57-Jährige.

Weitere OZ+ Artikel

„Die Idee der Küstenmühle Regionales zu Verarbeiten und behinderte Menschen zu integrieren fand ich spannend“, sagt Toralf Matthäus. Der 52-Jährige betreibt bereits in Warnemünde den Mecklenburger Biomarkt. Das Besondere an seiner Geschäftsidee, die Produkte kommen alle aus der Region – sprich aus Mecklenburg-Vorpommern. „Es gibt bisher kein Geschäft, welche diese frischen Waren anbietet“, sagt er.

Büffel- und Lammfleisch aus MV

Lavendel soll es sein. Ralf Zander malt die Wände des neuen Bio-Markts an. Quelle: Stefanie Adomeit

Auf 400 Quadratmeter Verkaufsfläche will der Rostocker nun seine Produkte anbieten. „Wir haben doch alles vor der Tür und ernähren so Familien aus der Region“, sagt Matthäus. Seine Waren bezieht er unter anderem aus den Güstrower Werkstätten, aus dem SOS-Kinderdorf in Hohenwieden, vom Hofgut Rosengarten, vom Gut Wardow, Mari-Lädchen, Hullerbusch oder Kilian & Close.

Vom Büffel- und Lammfleisch bis zu selbstgemachten süßen und deftigen Brotaufstrichen, Milch und Eiern hin zu Schokolade und Wein wird es hier alles zu kaufen geben. „Wir sind ein Vollsortimenter. Wir haben daher zum Beispiel auch Waschmittel“, wirbt der Geschäftsmann. Für ihn steht der faire Handel im Vordergrund. All seine Produzenten könne man auch besuchen. „Corona hat uns gezeigt, was wir alles nicht können“, sagt er.

Geld bleibt in Mecklenburg-Vorpommern

Matthäus versteht sich als Begleiter der Bio-Wochenmärkte. „Wir wollen den Menschen nahe bringen, dass wir viel besser sind als der Großhandel. Denn ihr Geld bleibt hier bei uns in der Region“, wirbt er. Sein Geschäft wird in der Farbe Lavendel gehalten sein. Holzkisten und Paletten sollen die Natürlichkeit der Produkte wiederspiegeln.

„Wir sind ein Gemeinschaftsprojekt“, sagt Lutz Meier. Und einige altbekannte Gesichter vom Personal werde man hier bald wiedersehen, freut er sich. Bei der Wandfarbe und Deko des Bistros sind er und seine Kollegen sich noch nicht sicher, aber eins steht zumindest fest: „Das werden wir gemeinsam mit den Kollegen, die hier arbeiten entscheiden.“

Anfang August Eröffnung des Biomarktes

Wenn alles nach Plan läuft, soll am 5. August der Biomarkt von Toralf Matthäus eröffnet werden. Bei den Öffnungszeiten war er besonders kreativ: Montag bis Freitag 9.33 Uhr bis 18.37 Uhr und am Sonnabend von 8.08 Uhr bis 15.03 Uhr. „Wir werden unser Bistro schon um 7 Uhr öffnen. Abends je nach Kundenansturm“, sagt Meier und lacht.

Lesen Sie auch:

Tote Heringe am Strand: Rätselhaftes Fischsterben an der Nordseeküste Wie Sie die Herkunft von Fleisch erkennen können

Mehr als die Hälfte aller Schildkrötenarten bedroht - Experten fordern Handelsverbot

Von Stefanie Adomeit