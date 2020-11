Rostock

Kein Geld für Kinderarbeit in Entwicklungsstaaten, für Kriegswaffen, für fossile Brennstoffe: Die Hansestadt soll sauberer werden – auch in finanziellen Angelegenheiten. Die Bürgerschaft hat das Rathaus und die stadteigenen Unternehmen verpflichtet, bei Geldgeschäften künftig ethische und ökologische Kriterien zu beachten.

Problem nur: Die Vorgaben sind so streng, dass viele städtische Firmen dadurch kaum noch handlungsfähig sind und neue Schulden extrem teuer werden könnten.

Idee stammt von Schülern

Die Idee, auch bei Geldgeschäften der Hansestadt auf Nachhaltigkeit zu achten, stammt vom Bündnis „ Rostock for Future“. Die Initiative, die auch in der Hansestadt für mehr Klimaschutz eintritt, wirbt seit Wochen in der Stadtpolitik für das sogenannte Divestment. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Idee, ethisch und ökologisch zweifelhaften Geschäftsmodellen im wahrsten Sinne des Wortes den Geldhahn zuzudrehen.

Unternehmen, die Geld mit dem Verkauf von gentechnischen veränderten Pflanzen und Saatgut, mit Billigarbeit in Schwellenländern, aber auch fossilen oder nuklearen Energiequellen machen, könnten dies nur – so „ Rostock for Future“ –, weil sie nach wie vor Geldgeber finden. Auch deutsche Banken würden sich „mitschuldig“ machen, wenn sie etwa Aktien der Konzerne ihren Kunden anbieten. Kommunen sollen deshalb ihr Geld aus solchen Geschäften abziehen. Robert Kröger von den Linken formulierte es so: „Eine großer Teil des menschlichen Leids ist menschengemacht.“

Rostock hat keine Geldanlagen

Bis März soll Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen der Bürgerschaft nun vorlegen, wie die Hansestadt bei Geldgeschäften „sauber“ agieren will. Doch hinter den Kulissen wächst bereits die Kritik an dem Beschluss, den Linke und Grüne mit den Stimmen der SPD durchgebracht haben. Berthold Majerus ( CDU) mahnt, dass die Kriterien zu „schwammig“ seien. Der Agrarexperte warnt davor, verändertes Saatgut per se zu verteufeln. Angesichts zunehmender Dürreperioden auch in MV sei die Landwirtschaft auf neue Sorten angewiesen – anderenfalls könnten sich Hungerprobleme weltweit noch verschlimmern.

Und bei Geldanlagen zum Beispiel läuft der Divestment-Beschluss nahezu ins Leere: Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) sagt, die Hansestadt habe gar keine längerfristigen Geldanlagen. Wenn die Stadtkasse doch mal Geld parken müsse, dann auf Tagesgeldkonten, um Strafzinsen zu vermeiden. Auch eines der größten kommunalen Unternehmen, die Stadtwerke Rostock AG, hat kein Geld angelegt: „Wir besitzen keine Aktien, keine Anteile an Hedgefonds oder ähnlichen Anlageprodukten“, so Unternehmenssprecher Thomas Schneider.

Teurere Kredite für Rostock ?

Die neuen Divestment-Vorgaben könnten sogar zu einem teuren Problem für alle Steuerzahler werden – zum Beispiel bei Krediten. 41 Kreditverträge hat Rostock aktuell – über zusammen 105,8 Millionen Euro. In den kommenden drei Jahren will die Stadt weitere 154 Millionen Euro aufnehmen. Für Investitionen. „ Rostock for Future“ wirft dem Rathaus vor, vor allem mit Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, die bei Nachhaltigkeitsvergleichen besonders schlecht abschneiden. Eine Quelle für diese Aussage nennt die Initiative nicht.

Der Finanzsenator Müller-von Wrycz Rekowski warnt: Nachhaltigkeit dürfe nicht das einzige Kriterium sein. „Laufzeiten und Kosten müssen weiterhin eine Rolle spielen.“ Denn viele der sogenannten Nachhaltigkeitsbanken verlangen höhere Zinsen. Und schon ein höherer Zinssatz von nur einem Prozentpunkt würde die Stadt pro Jahr 1,5 Millionen Euro zusätzlich kosten – allein für die neuen Darlehen. Geld, das dann für andere Projekte fehlt. Genau diese Sorge hatte auch die FDP bereits artikuliert: „Bevor wir solche Vorgaben machen, müssen wir doch wissen, wie viel teurer es wird und ob wir überhaupt noch Banken finden, die uns Geld leihen.“

Lesen Sie den Kommentar zum Thema: Nachhaltigkeit bei den Finanzen – mit Vernunft statt Ideologie

Auch Dr. Susanne Homölle, Professorin für Bank- und Finanzwirtschaft an der Uni Rostock, sieht in dem Beschluss Probleme auf die Stadt zukommen: Nach Recherchen ihres Lehrstuhls erfüllen bundesweit nicht einmal zehn Banken die strengen „Grundsätze der Nachhaltigkeit“. „Viele dieser Banken finanzieren keine Kommunen; einige sind auch viel zu klein dafür.“

Stadtwerke nicht mehr handlungsfähig?

Wie sich der Beschluss auf die Geschäfte der städtischen Unternehmen auswirken könnte – die Firmen schweigen dazu. Carsten Klehn, Sprecher des stadteigenen Wohnungsunternehmens Wiro, verweist darauf, dass die Finanzgebaren des Vermieters dem Geschäftsgeheimnis unterliegen. Von den Stadtwerken heißt es, man werde die Auswirkungen des Beschlusses prüfen.

Doch selbst die SPD warnte bereits vor den Folgen zu strenger Regeln: So verbietet der Beschluss Investitionen in den „Vertrieb und die Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen“. SPD-Fraktionsvize Thoralf Sens sagt bereits, für die Stadtwerke müsse es Ausnahmen geben. Denn nicht überall in Rostock sei die „grüne“ Fernwärme verfügbar. Dort müsste es weiterhin möglich sein, neue Bauten an das Erdgasnetz anzuschließen. Theoretisch dürften die Stadtwerke aber nicht mal mehr in ihr gasbetriebenes Fernwärmekraftwerk in Marienehe investieren.

Kaum Zugriff auf die Ospa

Auch auf die größte Bank der Region – die Ostsee-Sparkasse – will die Bürgerschaft einwirken: Sie solle weder eigenes Geld in ethisch oder ökologisch bedenklichen Anlagen investieren noch soll sie derartige Aktien, Fonds oder andere Anlagen an ihre Kunden vertreiben dürfen. Finanz-Professorin Homölle sagt dazu nur: „Die Ospa gehört nicht der Hansestadt. Sie legt ihre Anlagestrategie selbst fest.“ Auch aus Rathauskreisen heißt es: Die Bürgerschaft überschätze ihre Macht.

Offiziell sagt Ospa-Vorstandsmitglied Karsten Pannwitt zu dem Beschluss: „Uns überrascht der Vorstoß der Bürgerschaft. Es wäre wünschenswert, dass man im Vorfeld derartiger Beschlüsse offen mit uns ins Gespräch geht.“ Pannwitt verweist darauf, dass sich die Sparkasse bereits der Nachhaltigkeit verpflichtet habe und die „Eigenanlagen“ vornehmlich in „zukunftsorientierte Umwelttechnologien“ investiere.

