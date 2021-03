Rostock

Bezahlbarer Wohnraum in Rostock ist rar. Helfen, diesen zu schaffen, könnten Fördermittel vom Land, die eine sogenannte Segregation – also die soziale Entmischung in Rostocks Stadtteilen – verhindern sollen. Die Rostocker Bürgerschaft hatte die Stadtverwaltung bereits im September dazu aufgefordert, zu prüfen, welche Wohnungsbauprojekte für diese Fördermittel infrage kommen – immerhin könnte Rostock bis zu acht Millionen Euro aus diesem Topf abrufen. Doch nur zwei Projekte in der Hansestadt haben aktuell realistische Chancen, davon zu profitieren.

Die Hansestadt Rostock ist eine von vier Modellregionen im Land, in denen die Segregation mithilfe der Fördermittel reduziert werden soll. Die Kommunen sind aufgefordert, geeignete Ideen vorzulegen, um Zuschüsse vom Land genehmigt zu bekommen. Nur das Wohnquartier Werftdreieck und das Quartier Thierfelder Straße seien laut Stadtverwaltung inzwischen so weit in der Planung, dass Förderanträge bereits erarbeitet und gestellt werden können.

Studie: Immer mehr soziale Entmischung in MV

Weiter auf der Liste mit „angeschobenen Projekten“ stehen der Wohnungsbau am Sternplatz in Toitenwinkel, in der Neuen Bleicherstraße, das Baufeld Hafenmarkt und soziale Einrichtungen in der Pablo-Neruda-Straße.

Die Landesregierung hat bereits 2019 eine Studie erstellen lassen, die zeigt, dass die soziale Entmischung in den sechs größten Städten in MV – und zunehmend auch in Küstenregionen – trotz der bislang ergriffenen Maßnahmen zunimmt „und es weiterer Anstrengungen sowohl der Kommunen als auch des Landes für ein ausgeglichenes Neben- und Miteinander der unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten bedarf“.

Mit der Bauförderung wollen Bund und Länder die Kommunen dabei unterstützen, in begehrten und somit teureren Wohnlagen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und weniger attraktive Wohnlagen aufzuwerten.

Laut Land stehen diese Fördermittel allerdings ausschließlich für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Daher fallen Fördermöglichkeiten in Rostock nach Informationen der Stadt für die Eis- und Schwimmhalle, den Großspielplatz im Iga-Park und den Wohnungsbau in der Möllner Straße in Lichtenhagen schon mal weg.

Von Michaela Krohn