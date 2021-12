Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen avancierte 2021 zu einem der bekanntesten Bürgermeister Deutschlands: Er war gefragter Gast in Fernseh-Talkshows, seinen Rat holte sogar Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ein. Zu Hause lief es hingegen nicht ganz so rund. Im OZ-Interview spricht Madsen nun über die großen Herausforderungen – und seine Ideen, Rostocks 2022 voranzubringen. 

Die Werften in Not, Caterpillar macht zu. Herr Madsen, sorgen Sie sich um den „Motor der Wirtschaft“ in MV?

Ja, ich sorge mich um Firmen wie Aida. Die trifft die Krise immer noch hart. Und ich sorge mich um die Händler in Warnemünde, die spüren, dass die Kreuzfahrtgäste und deren Kaufkraft fehlen. Und Caterpillar tut richtig weh. Aber wir haben gleichzeitig so viele Anfragen von tollen, spannenden Firmen auf dem Tisch, die zu uns nach Rostock wollen. Das macht mir echt Mut!

Die Prognosen auch für Rostocks Finanzen waren im Sommer dramatisch. Bleibt es dabei?

Das hängt auch von unseren Entscheidungen ab. Die Wirtschaft erholt sich deutlich schneller als erwartet, die Menschen wollen wieder konsumieren. Das gilt auch für Rostock. Aber wir müssen Wachstum auch ermöglichen.

Was meinen Sie konkret?

Die Bürgerschaft hat vor Jahren entschieden, dass wir keine städtischen Flächen mehr verkaufen, sondern nur verpachten. Darüber müssen wir reden. Kein Großunternehmen, aber auch kein Mittelständler, will pachten. Wir könnten viele neue Jobs schaffen, vor allem im Seehafen, wenn wir unsere Bedingungen ändern.

Seit 2019 OB in Rostock Claus Ruhe Madsen wurde am 27. August 1972 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geboren. 1992 machte er am Struer Statsgymnasium als Jahrgangsbester sein Abitur. Danach ging er nach Deutschland ins Ruhrgebiet und arbeitete in einem Möbelhaus. Später schloss er eine Ausbildung zum Handelsfachwirt ab. 1997 kam Claus Ruhe Madsen nach Rostock und gründete den Möbelhändler Möbel Wikinger. Von 2013 bis 2019 war er ehrenamtlicher Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. 2019 wurde er zum Oberbürgermeister von Rostock gewählt. Er ist damit der erste ausländische Rathauschef einer deutschen Großstadt.

Das größte Vorhaben ist die Bundesgartenschau 2025. Wir starten jetzt ins Jahr 2022 – und nichts ist zu sehen. Macht Ihnen das nicht Angst?

Die Buga ist ein Beispiel für Rostocks Grundproblem: Wir reden und diskutieren vieles kaputt – anstatt einfach zu machen. Wir brauchen die Großprojekte wie die Buga mehr denn je. Noch mehr sorgt mich das Thema Baumaterial: Das ist knapp und wird immer teurer. Können wir uns eine Brücke unter diesen Umständen noch leisten? Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass wir 2022 endlich loslegen können – und wir beim Buddeln nicht auf ein altes Wikingerschiff stoßen.

Wieso? Das wäre doch ein toller Fund – für das neue Landesmuseum!

Ja, aber es würde uns bremsen. Das wäre die späte Rache meiner Vorfahren.

Sie wurden scharf kritisiert, weil sie 2021 oft auf Reisen waren …

Das ist mein Job! Als OB muss ich Rostock vertreten, bekannt machen. Wir sind dadurch deutschlandweit auf die Landkarte gekommen, haben viel Aufmerksamkeit bekommen. Das müssen wir jetzt zu barer Münze machen, indem wir zum Beispiel Ansiedlungen an Land ziehen. Rostock wurde viele Jahre unterschätzt, jetzt schauen viele andere Städte, Unternehmen, Ministerien auf uns. Und wir müssen liefern.

Wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung für die Stadt?

In der Infrastruktur. Rad- und Gehwege, Straßenbahnen, das Rathaus selbst: Wir haben offenbar Rostock jahre- und jahrzehntelang brutal auf Verschleiß gefahren. Wir haben überall Karies und müssen jetzt richtig bohren.

Haben Sie das unterschätzt?

Absolut! Allein unter der Erde – für Leitungen, Rohre, Netze – müssen wir bis zu 800 Millionen Euro investieren. 800 Millionen! Ich hatte erwartet, dass sich auch eine Stadt Gedanken macht, wie lange eine Straße oder eine Straßenbahn hält. Nein, niemand hat dafür vorgesorgt. Und nun sollen uns allein die neuen Bahnen auf Schlag 140 Millionen kosten. Selbst das Rathaus wurde kaputt gespart. Kein Witz: Aber in meinem Büro logge ich mich in das öffentliche Wlan auf dem Neuen Markt ein, weil das besser und schneller ist.

Gutes Stichwort: Ihr wichtigstes Projekt ist „Smile City“, die digitale und glückliche Stadt. 2021 sollte das Konzept stehen. Wann sehen wir etwas von „Smile City“?

Das wird leider wirklich noch dauern. Die Bürokratie habe ich total unterschätzt. Eine Verwaltung ist nicht dafür gemacht, digitalisiert zu werden. Die ist quasi „undigitalisierbar“. Das dauert. Bis Ende 2022 wollen wir dem Bund nun die konkreten Ideen melden. Aber wir sind dran. Alle Amtsleiter sollen Vorschläge für ihre Bereiche machen.

Nennen Sie mal ein ganz konkretes Beispiel?

Ein Beispiel ist das Zulassen von Autos. Ich verstehe nicht, wieso ich dafür ins Amt muss. Ich will meine Kennzeichen und Papiere aus einem Automaten, einer Packstation quasi, abholen können. Wann ich es will. Ihr Autohändler scannt alle Papier ein, überträgt alle Daten ans Amt. Ein Computerprogramm überprüft, ob alles passt. Nur wenn etwas nicht hinhaut, schaut noch ein Mitarbeiter drüber. Der Rest soll digital im Hintergrund laufen. Und wenn alles passt, gehen Sie nur noch an den Automaten. Dafür arbeiten wir übrigens mit Bremen zusammen.

Ein Problem dürfte sein, dass viele Mitarbeiter um ihre Jobs fürchten, wenn das alles digital läuft

Aber das ist Blödsinn! Niemand muss Angst bei uns haben. Wir sind 2480 Leute. Für 2022 wurden 175 zusätzliche Stellen angemeldet. Ich möchte mit der Digitalisierung dafür sorgen, dass wir an der einen Stelle Arbeit sparen und sich unsere Mitarbeiter um die wirklich wichtigen Aufgaben kümmern – um Menschen, die nach dem Bundesteilhabegesetz Hilfe brauchen. Dort werden die Kollegen benötigt, nicht um Parkgenehmigungen zu stempeln. Das ist Smile City und damit haben wir angefangen.

Sie haben gesagt, Sie wollen eine neue Kultur im Rathaus schaffen, viel Freiraum für die Mitarbeiter. Aber das scheint bisher nicht zu funktionieren. Das Ziel, zehn Kilometer neue Radwege pro Jahr zu bauen, verfehlt die Stadt zum Beispiel schon wieder. Müssen Sie doch mehr „durchregieren“?

Ich habe einen anderen Ansatz als mein Vorgänger. Diese Verwaltung war es 14 Jahre gewohnt, dass alles vom Chef vorgegeben wurde. Das ändern Sie nicht in ein, zwei Jahren. Ja, ich möchte mehr Eigenverantwortung. Und ich möchte, dass wir uns lieber mal mit 80 Prozent zufriedengeben, als immer 120 Prozent zu wollen und daran zu scheitern.

Nochmal: Müssen Sie nicht mehr Ihre „Richtlinien-Kompetenz“ nutzen?

So funktioniert eine Verwaltung nicht. Was würde es bringen, wenn ich knallharte Ziele setze? Ich kann weder schlechte Leistungen sanktionieren, noch gute belohnen. Alle kriegen hier Tarif. Ja, das ist mitunter ein Problem aus meiner Sicht. Also kann ich nur an der Kultur arbeiten, an der Motivation.

Sie sind auch Sportsenator. Doch ausgerechnet im Sport häufen sich die Probleme. Ein Beispiel ist die neue Eis- und Schwimmhalle: Die Bürgerschaft war sich einig, Sie wollten einen Investor mit ins Boot holen. Jetzt sollen mehrere Varianten geprüft werden. An dieser Stelle scheinen Sie selbst ein Vorhaben „zu zerreden“…

Dort, wo sich die Bürgerschaft die gewünscht hat – also neben der Rotunde der Hansemesse –, kann die Eis- und Schwimmhalle nicht gebaut werden. Am Hamburger Tor würden die Stadtplaner lieber ein Hotel sehen. Am Klenow Tor soll Wohnbebauung hin. Ich nenne das Verwaltungsmikado. Aber um ehrlich zu sein: Der Bau ist eh erst in fünf, sechs Jahren geplant.

Aber da ist auch der Streit zwischen Empor und der Stadthalle um Spiel-Termine. Sprechen Sie da ein Machtwort?

Dass die Stadthalle die Preise für Vereine erhöht hat, dass ein Verein bevorzugt wird und die Geschäftsführerin von der „Wolfshöhle“ spricht – darüber werden wir reden. Alle Vereine müssen gleich behandelt werden. Aber ich werde mich nicht hinstellen und der Stadthalle vorschreiben, dass Empor wichtig ist als Vicky Leandros oder andere Künstler. Ich erwarte, dass die Beteiligen eine Lösung finden.

Wie wollen Sie dem Sport noch helfen?

Ich habe vorgeschlagen, dass wir die Ospa-Arena kaufen – und auch das Ostseestadion, wenn es passt. Die neue Arena im Kesselborn-Park stand zur Debatte, aber ich habe darauf bestanden, dass die Verträge eingehalten werden und die Arena gebaut wird.

