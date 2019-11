„Kassensturz“ von Claus Ruhe Madsen: „Rostock steht vor dem Beinahe-Kollaps“

Rostock

Seit zwei Monaten ist der Däne Claus Ruhe Madsen Oberbürgermeister in Rostock. Die Erwartungen an ihn sind groß, seine Ziele aus dem Wahlkampf ebenfalls. Eine erste Zwischenbilanz im Interview.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Madsen, wie waren die ersten Wochen?

Madsen: Spannend! Und arbeitsreich. Es gibt so viele Themen, in die ich mich gerade einarbeiten muss – und so viele Menschen, die ich kennenlernen möchte. Ich habe nach der Wahl gesagt, ich möchte jedem Mitarbeiter die Hand schütteln. Zugegeben: Das habe ich noch nicht geschafft.

Aus der freien Wirtschaft in die Verwaltung, vom Firmen-Lenker zum OB: Was war die größte Umstellung für Sie? Die Aktenberge auf dem Schreibtisch?

Stimmt, die gab es in der Firma nicht! Aber die größte Umstellung ist, dass mein Tag von morgens bis abends durchgeplant ist – und ich darauf nur sehr geringen Einfluss habe. Ich bin quasi ferngesteuert. Das ist neu für mich. Aber das ist auch normal: Viele Menschen wollen mit dem Oberbürgermeister sprechen. Das gehört dazu.

Ist es leichter, ein Unternehmen zu führen oder eine Verwaltung?

Als Unternehmer kannst Du nur Erfolg haben, wenn Du die Mitarbeiter mitnimmst. Das ist in der Verwaltung ganz genauso. Nur: Im Rathaus kann ich nicht einfach zum Grünamt fahren und die Kollegen von einer Idee überzeugen. Dafür habe ich gar nicht mehr die Zeit.

„Es dauert, bis ich Antworten bekomme“

Woran müssen Sie sich noch gewöhnen?

Dass es dauern kann, bis man eine Antwort bekommt! Ich frage seit Wochen danach, warum eigentlich jeden Morgen Stau auf unseren Straßen ist. Da will ich hören, wie man das ändern kann. Aber das dauert. Eine Verwaltung entscheidet nicht aus dem Bauch heraus, sondern alles wird ordentlich geprüft. Das ist manchmal ein wenig frustrierend.

Wieso?

Weil ich als OB das erlebe, was jeder Bürger auch erlebt: die Verkehrslage, die vielen Baustellen. Und ich bin nicht weniger verzweifelt, wenn ich völlig sinnlos an roten Ampeln stehe. Ich will wissen, wer das so festgelegt hat. Aber obwohl ich hinterher bin, habe ich noch keine Antwort.

Klingt nach Frust …

Nein, ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit. Jeden Abend komme ich müde nach Hause, aber jedes Wochenende freue mich wieder auf Montag – auf neue Akten, neue Entscheidungen.

„Vieles läuft nicht optimal“

Sie hatten angekündigt, binnen 30 Tagen einen Kassensturz machen zu wollen. Wie fällt der aus?

Wir schauen uns nicht nur die Finanzlage, Projekte und „Baustellen“ an – sondern auch Organisation und Strukturen in der Verwaltung. Und da muss ich leider feststellen: Da ist vieles noch nicht optimal.

Was genau ist nicht optimal?

Ein fiktives Beispiel: Du hast einen echten Super-Planer. Der liefert immer tolle Leistungen ab, wird befördert und irgendwann mal Chef. Aber er hat nie eine Schulung als Führungskraft bekommen. Er hat gar nicht die Werkzeuge und Befähigung, kann mit Menschen nicht richtig umgehen. Genau da werden wir viel Arbeit reinstecken müssen. Denn in der Verwaltung steckt viel Frust – weil die Mitarbeiter oft total motiviert sind, mit ihren Ideen aber nicht weiterkommen.

Woran liegt das und wie wollen Sie das ändern?

Das Rathaus ist über viele Jahre eine Kultur der Führung von oben nach unten gewohnt. Oben wurde entschieden, unten abgearbeitet. Dadurch wurden Menschen aber auch eingeengt, Potenziale nicht genutzt. 2300 Mitarbeiter bedeuten auch enormes Wissen, enorme Fähigkeiten. Um die nutzen zu können, brauchen wir in der Verwaltung eine Kultur des Miteinanders und des Vertrauens. Alle Ideen sind wichtig, wenn wir Rostock voranbringen wollen. Das geht nur gemeinsam – und nicht nur von „oben nach unten“.

„Wir stehen vor dem Beinahe-Kollaps“

Aber auch die Entwicklung der Stadt ist wichtig. Was hat der Kassensturz da ergeben?

Dass wir in vielen Bereichen vor dem Beinahe-Kollaps stehen. Zum Beispiel haben wir unsere Denkmäler nicht ordentlich gepflegt – das Matrosendenkmal, das Schifffahrtsmuseum, den Wasserturm, die Hafen-Kräne auf der Haedgehalbinsel. Wasser- und Abwassernetze, Internet-Leitungen, Straßen, Wege, Straßenbahnen-Gleis: Wir haben fast überall Probleme mit unserer Infrastruktur. Auch an den Kai-Kanten. Und die sind richtig teuer.

Also wurde Rostock in den vergangenen Jahren kaputt gespart?

Wenn Du ein Auto kaufst, fährst Du regelmäßig in die Werkstatt. Das Geld kannst Du Dir natürlich sparen. Aber wenn Du dann zum Tüv musst, wird es richtig teuer. Genau das erleben wir jetzt jeden Tag in Rostock.

Und das war vorher nicht bekannt?

Ich glaube, vieles war bekannt – wurde aber nicht ausgesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Probleme die Ämter überraschen. Und auch nicht die Größenordnung. Die Frage für mich ist, ob versucht wurde, die Stadt um jeden Preis schuldenfrei zu machen. Das stellt uns jetzt aber vor riesige Herausforderungen.

Ist das ein Vorwurf an Ihren Vorgänger Roland Methling?

Nein, er hat Rostock in einem Wahnsinns-Kraftakt quasi schuldenfrei gemacht. Er hat uns von der Regionalliga in die Champions League geführt. Die Aufgabe wird es sein, diese Klasse zu halten. Angesichts all der Herausforderungen und Wünsche können wir aber nicht weitermachen wie bisher. Dann häufen wir einen Riesenschuldenberg an. Wir müssen uns daher an vielen Stellen neu orientieren.

„Wir müssen schneller werden“

Der Ausbau der Radwege war eines Ihrer großen Themen im Wahlkampf. Wann legen Sie damit los?

Ich habe gleich als Erstes mit dem Bausenator gesprochen. Wir sind uns alle einig: Wir wollen mehr Radwege in Rostock, eine grünere Stadt. Aber dann heißt es, wir müssen erst mal Grundstücksfragen klären, dann planen. In zehn Jahren können wir dann bauen. Das ist nicht akzeptabel – und das sorgt auch bei den Bürgern für Frust: Sie wollen Radwege, die Politik will Radwege, das Geld ist da. Aber wir haben keine fertigen Planungen in der Schublade. Wir müssen schneller und pragmatischer werden. Wir müssen solche Projekte in der Amtszeit einer Bürgerschaft umsetzen können: in maximal fünf Jahren.

Das Gleiche gilt für unsere Verkehrsprobleme: Ich habe da jetzt eine dänische Firma gebeten, bei uns ein Pilotprojekt umzusetzen. Die bieten automatisierte Ampelschaltungen an. In Århus und Aalborg konnten die 60 Prozent der Staus vermeiden. Und: Ich habe die Stadtwerke aufgefordert, einen Plan für mehr E-Ladesäulen auszuarbeiten. Die fehlen uns in Rostock.

Ein anderer Schwerpunkt im Wahlkampf war die Digitalisierung. Was konnten Sie bereits bewegen?

Wir haben da tolle Mitarbeiter, die wollen loslegen. Wir wollen beispielsweise in einem ersten Schritt das Thema Hundesteuer ins Netz bringen. Soll heißen: Das können die Bürger dann im Internet erledigen. Und: Wir wollen Termine für die Ortsämter vorab online vergeben. Dann sind die Mitarbeiter auch vorbereitet, wenn der Bürger kommt.

Die Planungen für die Mittelmole haben Sie gestoppt, dort geht es von vorne los. Was wird aus den anderen Großprojekten?

Wir müssen realistisch sein. Wir haben uns sehr viel vorgenommen: die Bundesgartenschau, den Verwaltungsneubau am Neuen Markt, eine Eis- und Schwimmhalle, das neue Volkstheater, Radwege, eine neue Kinderklinik, neue Feuerwachen. Das werden wir so alles nicht schaffen. Wir verbauen jetzt um die 65 Millionen Euro pro Jahr. Um all die Großprojekte umzusetzen, brauchen wir externe Hilfe. Und es wird nicht alles auf mal gehen. Die Bürgerschaft muss Prioritäten setzen und uns sagen, wann wir was umsetzen sollen.

Was ist mit der Buga?

Da warten wir jetzt auf konkrete Planungen des Landes für das Archäologische Landesmuseum. Erst wenn es diese Pläne gibt, können wir konkret werden: Wo wird die Brücke gebaut? Wie gestalten wir den Stadthafen? Welches Vorhaben fördert welches Ministerium? Die Zeit drängt: Bis Februar brauchen wir Klarheit.

Es heißt, Sie wollen den Rathaus-Anbau in der Innenstadt stoppen?

Nein, wir brauchen den Anbau. Aber die Frage ist, ob wir einen solchen Bau brauchen. Das Gebäude wirkt auf mich wie eine Legebatterie für Mitarbeiter. Das ist kein moderner Arbeitsplatz, passt nicht zur modernen Arbeitswelt. Statt vieler kleiner Büros brauchen wir Raum, in dem wir ämterübergreifend arbeiten können.

„Ich war zu ambitioniert“

Nach der Wahl sagten Sie, die wollen die Senatsbereiche neu ordnen – die Aufgaben neu verteilen. Wie weit sind die damit?

Zugegeben: Da war ich ein wenig ambitioniert. Wir haben das Thema mehrfach besprochen. Aber in sechzig Tagen ist es nicht machbar, den ganzen Laden auf den Kopf zu stellen. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ob wir einen vierten Senator brauchen. Ich muss auf das Geld achten.

Aber: Wir werden Strukturen optimieren. Ich möchte viele Bereiche, die bisher dem OB unterstehen, abgeben – die Stadtplanung zum Beispiel. Der Oberbürgermeister sollte sich um Prozesse, Strukturen, Strategien kümmern. Wir brauchen eine dynamische Stadtverwaltung. Da bringt es gar nichts, wenn alles beim OB liegt. Ich sehe mich als Steuermann. Ich muss nicht auch Heizer, Maschinist und Smutje sein.

