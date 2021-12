Rostock

Die Regale im großen Sterilgut-Lager sind prall gefüllt. Carsten Liebenberg hat mehrere Metallwannen vor sich. Der 35-Jährige arbeitet konzentriert. Akribisch wählt der in Operationskleidung steckende Rostocker medizinische Instrumente und Materialien aus. Er stellt das Instrumentarium für aktuelle Eingriffe im Rostocker Südstadt Klinikum zusammen. 40 bis 50 verschiedene Teile sind es in der Regel. Bei großen Eingriffen – beispielsweise Hüft-Operationen – können es bis zu 100 sein.

Dies gehört zum Arbeitsalltag eines Operationstechnischen Assistenten (OTA). Zu dessen Aufgaben zählen auch unter anderem die Vorbereitung des OP-Saals, die Betreuung des Patienten, die Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienestandards und das Anreichen der Instrumente während der Prozedur.

Die rechte Hand des Chirurgen

Voraussetzung ist, dass der OTA die einzelnen Schritte der Operation kennt. Er stellt praktisch die rechte Hand des Chirurgen dar. „Wir sind die Nachfolger der klassischen OP-Schwestern“, erläutert der Hansestädter.

Diese werden in den kommenden Jahren zunehmend in den Ruhestand gehen. Statt mehrjähriger Schwesternschule und anschließender spezieller Fortbildung wird im Klinikum Südstadt seit 2008 auf eine duale Ausbildung gesetzt. 3000 Stunden Praxis und 1600 Stunden Theorieunterricht in berufsbezogenen Fächern an der OTA-Schule des KMG-Klinikums Güstrow (Landkreis Rostock) gehören dazu. Die praktische Ausbildung erfolgt dann beispielsweise im Zentral-OP, in der Notaufnahme, Zentralsterilisation und auf einer Chirurgischen Station in Rostock.

Arbeit im Zweier-Team

Und wer ausgelernt hat, den erwartet ein straffes Tagespensum. Die OTA’s arbeiten im OP-Saal zumeist als Duo: „Einer assistiert in steriler Montur am OP-Tisch und reicht die Instrumente zu. Der unsterile Saaldienst, der nicht in die Nähe des Operationsfeldes darf, agiert als sogenannter Springer“, erklärt Liebenberg.

Dieser erledigt die Dokumentation, prüft die Lagerung des Patienten und hält quasi die Verbindung zur Außenwelt. Der Springer kann, wenn nötig, bei unvorhergesehenen Situationen den Raum verlassen und zusätzliche Materialien oder Instrumente besorgen.

Im Schnitt erledigt ein OTA vier bis acht Eingriffe am Tag. „Man sollte körperlich fit sein“, sagt der stellvertretende Leiter des hiesigen Teams der OP-Abteilung. Es besteht aus 22 OTAs sowie 18 Schwestern und OP-Schwestern, die in insgesamt zehn Operationssälen agieren.

Schicht- und Wochenenddienste schlauchen

Rund acht Stunden wehrte seine bislang längste Assistenz. „Es war ein gefäßchirurgischer Eingriff“, erinnert sich Liebenberg. Nichts essen oder trinken. Nicht hinsetzen. Kein Toilettengang. Für das gesamte Team im Saal ein Marathon der besonderen Art.

Der 1,78 Meter große und 72 Kilo schwere Mann wirkt wie ein Leichtathlet. Rückenschule einmal die Woche – alles andere an Sport gibt es auf Arbeit, wie er sagt. Kondition braucht es in diesem Job.

Carsten Liebenberg ist stellvertretender Leiter des OTA-Teams der OP-Abteilung im Klinikum Südstadt Rostock. Quelle: Martin Börner

Zwölf Jahre Schichtbetrieb schlauchen. Frühdienst heißt 7.30 Uhr bis 16 Uhr, die Nachtschicht reicht von 12.30 Uhr mittags bis 7.30 Uhr am nächsten Tag. Dazu alle 14 Tage ein Wochenendeinsatz.

Jurastudium war ihm zu praxisfern

Nach dem Abitur hat Liebenberg vier Semester Jura in Rostock studiert. Doch das Ganze war ihm „zu praxisfern. Und mich haben die Entwicklung der Medizintechnik und der Operationsmethoden schon immer gereizt.“

Zudem wollte der technikaffine Mecklenburger, der gern ins Kino geht, Musik hört und sich mit Freunden in der Freizeit trifft, hinter die Kulissen schauen. „Der Mensch ist ein Wunderwerk. Und ich bin in einer besonderen Welt tätig“, erklärt der junge Mann.

Derzeit absolviert Liebenberg zusätzlich eine Führungskräfteausbildung. In einigen Jahren will er den Job als Leiter der hiesigen OP-Pflege-Mannschaft übernehmen. „Er hat klare Ziele und nimmt Herausforderungen an“, verdeutlicht seine Chefin, Schwester Jeannette König. Die 53-Jährige leitet seit 15 Jahren das Team der OP-Pflege. Sie weiß, dass die Arbeit mit einer so großen Mannschaft viel Erfahrung erfordert. „Carsten muss noch viel lernen und trainieren. Doch er wird es packen“, ist sich Jeannette König sicher.

Auf die Frage, was für ihn Glück sei, überlegt der Norddeutsche nicht lange: „Wenn wir alles für die Operationen perfekt vorbereitet haben und der Eingriff erfolgreich verlief.“ Mitunter aber helfen weder die Operationskunst der Chirurgen noch der maximale Einsatz der Assistenten. Dann ist Liebenberg besonders froh, daheim auch einmal aufgefangen zu werden. Freundin Marie (22) ist selbst OTA. Und natürlich habe man sich auf Arbeit kennengelernt, wie er schmunzelnd einräumt.

Von Volker Penne