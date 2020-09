Rostock

An seiner Fisch-Waage hingen schon gut zehn Kilo schwere Hechte. Beim 16 Zentimeter langen Kaulbarsch musste der Schweriner Erwin Bug dagegen schon ganz genau auf das Anzeigendisplay sehen: 65 Gramm. Trotzdem ist der 76-jährige Petrijünger zufrieden. Denn größere Exemplare dieser zu den kleinsten Räubern in unseren Binnengewässern zählenden Fischart seien selten geworden, wie das Gründungsmitglied des „Angelvereins Seehof“ ( Nordwestmecklenburg) erklärt. Der Mini-Räuber gehört zu der beachtlichen Zahl der vermeintlichen Kleinen, die im Konzert der großen Flossenträger aber nicht zu unterschätzen sind.

Top-Meldungen in 35 Kategorien

Das zeigt die aktuelle Tabelle der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2020“. Ende September sind hier bereits Spitzenfänge in 35 Kategorien vermerkt. Seit mehr als zehn Jahren wird diese Aktion von der OZ, dem Landesanglerverband (LAV) und den Angeljoe-Märkten im Nordosten durchgeführt. „Diese Artenvielfalt ist sehr beachtlich“, betont Dr. Kilian Neubert vom Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern. Der Biologe verweist darauf, dass es bundesweit rund 250 Fischarten gibt. Davon seien etwa 100 im Süß- und 150 im Salzwasser anzutreffen.

Der im Schweriner Außensee am 15. Juni von Erwin Bug gefangene Kaulbarsch wog 65 Gramm. Quelle: Privat

I-Tüpfelchen auf der Räucherfischplatte

Während sich der Kaulbarsch im Schweriner Außensee einen Mistwurm schmecken ließ, nahm es ein exotisch aussehender Fisch mit einem gelb-rötlichen Gummifisch auf. Konkret in der circa 25 Meter tiefen Ostsee zwischen den Inseln Hiddensee und Rügen. Eigentlich hatte Lars Dembek (38) aus Ribnitz-Damgarten auf Dorsch gehofft. Stattdessen schnappte sich ein Seeskorpion den Kunstköder am Meeresgrund. „Das 31 Zentimeter lange Exemplar ist der bislang größte Vertreter dieser Art, den ich bisher gefangen habe“, erläutert Dembek. Für ihn, der seit mehr als 30 Jahren regelmäßig dem Hobby Angeln frönt, stellt der Fisch mit dem vergleichsweise großen Kopf übrigens das I-Tüpfelchen auf der Räucherfischplatte dar.

Lars Dembek aus Ribnitz-Damgarten fing diesen 31 Zentimeter langen Seeskorpion in etwa 25 Metern Tiefe in der Ostsee zwischen Hiddensee und Rügen. Quelle: Privat

Ein kleineres Mitglied der Dorschfamilie

Ein guter Speisefisch ist auch der aus der Dorschfamilie stammende Wittling. Dorsch-Gardemaße von weit mehr als einem Meter erreicht er freilich bei Weitem nicht. Der 41 Zentimeter lange Raubfisch, den der Rostocker Peter Weigel (63) in der Ostsee vor Kühlungsborn fing, kann sich deshalb bereits sehen lassen. Gelockt hat er ihn mit einem Kunstköder – einen zehn Zentimeter langen Gummifisch in Möhrchenfarbe. Am liebsten mischt Weigel das Wittling- und Plattfisch-Fleisch zu Fischbouletten. „Die sind ein Genuss“, schwärmt der Hansestädter.

Diesen 41 Zentimeter langen und 0,67 Kilo schweren Wittling fing Peter Weigel am 6. August in der Ostsee vor Kühlungsborn. Quelle: Privat

Prächtige Platte – 50 Zentimeter lang

Verglichen mit mehr als 2,50 Meter langen Welsen oder Zandern der Ein-Meter-Klasse, die in diesem Jahr bereits gemeldet wurden, scheint eine 50-Zentimeter-Scholle auf den ersten Blick nicht so spektakulär. Tatsächlich aber handelt es sich um eine prächtige „Platte“. Zumal das von Werner Schönefeldt in der Ostsee vor Warnemünde angelandete Exemplar 1,18 Kilogramm wog.

Mehr als ansehnlich ist auch die 41 Zentimeter lange und gut 900 Gramm schwere Makrele, die bislang an der Spitze der Kategorie vermerkt ist. Der exzellente Speisefisch wird seit Jahren wieder regelmäßig in der Ostsee geangelt.

Fleischmade als Köder für Ukelei

Ein Achtungszeichen hat auch Johann Stenzel (11) mit seiner Ukelei, die unter anderem auch als Laube bezeichnet wird, gesetzt. Hatte er doch Anfang Juni im Probst Jesar See im Stadtgebiet von Lübtheen ( Ludwigslust-Parchim) ein 19-Zentimeter-Fischlein am Haken. „Wir hatten Fleischmaden als Köder gewählt“ erinnert sich Helge Hübner. Der 33-Jährige, der in Ludwigslust auch Fischereischeinlehrgänge durchführt, begleitete den Nachwuchsangler.

Mittlerweile sei der dortige Laubenbestand wieder recht gut, betont Hübner. Und ein 70-Gramm-Exemplar dieses von den Anglern als Köder sehr geschätzten und schmackhaften Schwarmfisches muss man erst einmal toppen. Das meint auch LAV-Fachmann Dr. Neubert. Für Hübner indes, der das Ultraleichtfischen mag, beginnt in diesen Tagen die aufregende Hechtzeit. Nicht nur in dieser Kategorie sind noch viele bemerkenswerte Meldungen zu erwarten. Das Angeljahr ist schließlich noch lang.

Von Volker Penne