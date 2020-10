OZ-Bastelaktion: In der Rostocker Kita „Fischbank“ malen die Kinder den Herbst

Rostock

Lisa Strandt malt die Handfläche der zweijährigen Maite an. Das Mädchen lacht. „Kitzelt das?“, fragt die Erzieherin. Maite nickt. „Ja, und das ist ein bisschen kalt.“

Mindestens einmal in der Woche wird in der Krippengruppe „Wasserflöhe“ der Kindertagesstätte „ Fischbank“ in Rostock gebastelt. Am Dienstagmorgen wird unter anderem der Baum, der als großes Pappbild am Fester hängt, verschönert. „Was fehlt dem Baum noch?“, fragt Strandt die Kinder. „Blätter“, ruft der zweijährige Emil. „Und welche Farben haben die?“, fragt die Erzieherin. „Grün und rot“, antwortet Maite. Sie blickt auf die Farbtöpfe, die vor ihr auf dem Tisch stehen. „Und braun?“ Lisa Strandt nickt. „Blätter färben sich im Herbst auch braun. Und dann fallen die ab und wir können die aufsammeln“, sagt sie. „Wir malen heute die Blätter und kleben die um den Baum herum.“

Früh mit dem Basteln anfangen

Vorsichtig drücken die Kinder ihre angemalten Hände aufs Papier. Der kleine Emil blickt auf seinen braun-grünen Handabdruck und lacht. „Die andere Hand mache ich rot!“

Basteln fördert die Kreativität, Fingerfertigkeit und Ausdauer. Erzieherin Natalie Otto findet es wichtig, früh mit den Kindern kreativ zu werden. „Die Kleinen sind sehr interessiert und wollen das“, sagt sie. „Eltern berichten oft, dass sie dann direkt zu Hause weitermachen wollen.“ Gerade das Experimentieren mit unterschiedlichen Tönen sei wichtig. „Die Krippenkinder nehmen jetzt gerade die Farben in ihrer Umgebung wahr. Sie lernen, diese zu benennen.“ In regelmäßig stattfindenden Farbwochen lernen Kinder spielerisch die Bedeutung der verschiedenen Töne. „Da gestalten wir alles in einer Farbe. Zum Abschluss gibt es ein Fest, bei dem sich alle in dieser bestimmten Farbe anziehen und Essen in dieser Farbe mitbringen. Die Kinder sollen diesen Ton mit allen Reizen wahrnehmen.“

Herbst bietet viele Möglichkeiten

Mit dem Jahreszeitenwechsel wird es bunt. „Meine Lieblingsfarbe ist grün!“, erzählt Krippenkind Valentin, während er einen Igel grün und braun ausmalt. „Das macht Spaß, ich bastel’ gern.“ Dazu gebe es jetzt im Herbst viele Gelegenheiten, wie Natalie Otto weiß. „Laternenbasteln steht ja nun auch wieder an“, sagt sie. „Und die Eltern haben auch schon Kastanien vorbeigebracht. Die werden wir dann auch noch verarbeiten.“

OZ sucht die kreativste Kita

Nicht nur in den Kita- und Krippengruppen der Kindertagesstätte „ Fischbank“ wird gewerkelt. In vielen Einrichtungen im Land entstehen in den nächsten Wochen Kastanienfiguren, bunte Herbstbilder und Kunstwerke aus Laub. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht auch in diesem Jahr die kreativste Kita aus MV. Hauptpreis für die beste Einsendung: 250 Euro. Wir stellen den Lesern die besten Einsendungen zur Abstimmung in einer Onlineumfrage vor. Die Gewinnerkita erhält 250 Euro für den nächsten Ausflug oder neues Bastelmaterial. Wer an der Abstimmung teilnimmt, hat zudem die Chance auf eine Familientageskarte für den Rostocker Zoo.

„Kinder sind ehrgeizig“

Erzieherin Natalie Otto kann sich gut vorstellen, dass auch ihre oder die älteren Kitagruppen Werke einreichen. „Gerade ab dem Kindergartenalter sind die Kinder vom Ehrgeiz gepackt und wollen dann auch mitmachen“, sagt sie.

Von Katharina Ahlers