Die Fleischspieße drehen sich am Grill, die Salatschüsseln sind aufgefüllt und die Soßen frisch angerührt: Der Tag ist noch jung, doch im Pamukkale Döner und Grillhaus im Rostocker Stadtteil Schmarl herrscht schon am frühen Morgen Hochbetrieb. Bis die ersten Kunden kommen, muss alles vorbereitet sein. Zwischen 200 und 300 Gäste gehen hier täglich ein und aus. Die ersten von ihnen stehen bereits um kurz nach zehn Uhr vor der Theke.

Der Imbiss ist beliebt. Besser gesagt: der beliebteste in ganz Rostock. Fast ein Drittel aller 591 Teilnehmer (32,8 Prozent) des diesjährigen OZ-Dönertests in der Hansestadt haben für ihn abgestimmt. Geschäftsführerin Claudia Harms kann das noch immer nicht glauben: „Ein größeres Lob gibt es gar nicht. Mir fehlen die Worte“, sagt die 55-Jährige sichtlich gerührt.

Döner-Tradition seit über 20 Jahren

Auch Inhaber Mehmet Bagatarhan strahlt bis über beide Ohren, als er die Urkunde überreicht bekommt. Seit 1998 betreibt der junge Mann den Laden nun schon. Vorher – so berichtet es der 45-Jährige – arbeitete er in einer mobilen Döner-Bude. Durch Zufall habe er dann mitbekommen, dass im Kolumbusring 58 Räumlichkeiten frei wurden, woraufhin er die Chance ergriff und sich selbstständig machte. „Das war schon eine sehr aufregende Zeit“, erinnert sich Bagatarhan. Bereut habe er diesen Schritt aber nie.

Stolz auf den Titel: Inhaber Mehmet Bagatarhan freut sich, dass die Kundschaft seinen Pamukkale Döner in Schmarl zum beliebtesten Döner-Restaurant Rostocks gewählt hat. Quelle: Ove Arscholl

Dank der tatkräftigen Unterstützung von Claudia Harms habe sich der Laden schnell zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Das Erfolgsrezept der beiden: hausgemachte Soßen, frische Waren und ein familiärer Umgang mit den Kunden.

Wohlfühloase für jedermann

Und auch der Name ist Programm: Pamukkale ist eine Stadt im Westen der Türkei. Sie ist für das mineralhaltige Thermalwasser bekannt, welches über die weißen Sinterterrassen eines nahe gelegenen Hügels herabfließt, und ist heute eine bedeutende Urlaubsdestination. „Die Atmosphäre dort ist ganz besonders. Eine echte Wohlfühloase. Genau das wollte ich hier auch schaffen – einen Ort, wo die Menschen gerne hingehen.“

Ein Konzept, das aufzugehen scheint, wie Svetlana Hergert und Natascha Gergert bestätigen. Sooft sie nur können, treffen sich die beiden Frauen im Pamukkale Döner und Grillhaus. „Die Stimmung hier ist wirklich toll. Alle sind supernett und das Essen schmeckt fantastisch“, so Hergert.

Sie ist sich sicher: Dass das Pamukkale Döner und Grillhaus in Rostock die Nase so weit vorne hatte und sich schließlich mit einer großen Mehrheit gegenüber der Konkurrenz behaupten konnte, liege vor allem an der Geschäftsführerin. „Claudia ist fleißig und immer für ihre Kunden da. Ich habe mir schon gedacht, dass sie gewinnen wird.“

OZ-Dönertest geht in die zweite Runde

Es sind warme Worte wie diese, die Bagatarhan und seine Mitarbeiter Tag für Tag aufs Neue motivieren, ihr Bestes zu geben. Vor knapp drei Jahren hat der Inhaber sogar beschlossen, einen weiteren Laden zu eröffnen – den Kebap Palast in der Innenstadt. Wenngleich der Imbiss keine ganz so lange Tradition aufweisen kann, so ist er zumindest jetzt schon bei den Passanten im Herzen der Hansestadt beliebt. Er belegt im OZ-Test mit 16,6 Prozent aller Stimmen sogar Platz zwei. „Dass meine beiden Läden so gut ankommen, macht mich einfach glücklich“, meint Bagatarhan.

Und damit nicht genug: Nicht nur dass Pamukkale Döner und Grillhaus die lokale Runde für sich entscheiden konnte, nun hat der Imbiss die Chance, auch Sieger im landesweiten Wettbewerb zu werden. Denn: Der OZ-Test geht in die nächste und letzte Runde in diesem Jahr. Noch bis zum 2. Februar können Sie, liebe Leser, für Ihren Favoriten im Land abstimmen.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage, die sich im Anschluss registrieren, verlost die OZ außerdem einen Gutschein im Wert von 100 Euro für den persönlichen Lieblingsdönerladen. Der Sieger der Umfrage kann sich künftig mit dem Titel „Bester Döner aus MV“ schmücken.

Von Susanne Gidzinski