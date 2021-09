OZ-Eisdielentest: „Eisscholle“ gewinnt in Rostock – im Finale will sie mit Cookies punkten

Rostock

Annabelle weiß, wo es schmeckt: Am Dienstagnachmittag hat sie mit ihrer Oma an der „Eisscholle“ Halt gemacht. Auf dem Weg von der Schule nach Hause haben die beiden sich eine Kugel Waldmeistereis geholt. Garniert mit einem Cookie. „Das ist mein liebster Eisladen“, sagt die Sechsjährige. Und die Oma bestätigt: „Wir kommen regelmäßig her.“ Nicht nur die beiden.

Im großen OZ-Eisdielentest wurde die Eisscholle in der Waldemarstraße in Rostocks Kröpeliner-Tor-Vorstadt zur beliebtesten Eisdiele der Hansestadt gewählt. Von 577 OZ-Lesern stimmten 216 für die Eisdiele in der Waldemarstraße. Das Eiscafé Milano im Rostocker Hof landete auf Platz zwei vor der Eiswerkstatt in der Kröpeliner Straße.

Eisschollen-Inhaberin Lisa Voß strahlt: „Wir sind hier schon seit 2011 und waren immer mal wieder nominiert. Dieses Jahr waren wir zum ersten Mal im Rennen um den ersten Platz.“ Was glaubt sie, warum ist ihr Eis so beliebt? „Ich glaube unser Eis ist eines der authentischsten, es ist noch richtiges handgemachtes Eis.“

Handgemachtes Eis mit gewisser Cremigkeit

Sie verwende im Fruchteis richtige Früchte, keine Pasten. „Und wir versuchen aus jeder Sorte die Geschmäcker herauszukitzeln und wir setzen auf eine gewisse Cremigkeit.“ Hilfe komme auch von den Kunden: „Gerade die Stammkunden geben uns Rückmeldungen, wie sie eine neue Sorte finden und weil wir die Rezepturen durch die eigene Produktion in der Hand haben, können wir immer noch ein wenig daran schrauben.“

Sauerkrauteis war größter Flop

Und gab es auch schon mal eine Variante, die gar nicht ankam? „Oh ja, das Sauerkrauteis, das war wohl unser größter Flop.“ Der Vorschlag stammte aus einer Box, in der sie Kundenwünsche sammle. Die Idee war ihr einen Versuch wert. Äußerst gut dagegen, laufe generell alles mit Kuchen, erzählt die 30-Jährige. Davon zeugt auch das Tagesangebot: in der Sorte „Omas Apfelkuchen“. „Und ohne Cookie geht bei uns gar nichts.“ Sie ist in den vergangenen zehn Jahren zum Profi geworden.

Ihr Fachwissen schätzen inzwischen auch echte Italiener. „Wir beliefern in diesem Jahr das Restaurant ,Sole Mio’ in Warnemünde“, so die Restaurantfachfrau. Die kleine Annabelle wusste es ja sowieso schon lange. Ihre Lieblingssorte? „Wenn es Schlumpfeis gibt, dann esse ich das, weil es richtig lecker und sahnig ist.“

Die Fans müssen nun aber auch noch einmal im Finale für die Rostocker „Eisscholle“ voten. Bis zum 19. September um 12 Uhr läuft die Abstimmung um den Landestitel „Beste Eisdiele in MV“. Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Leserinnen und Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von Juliane Schultz