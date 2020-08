OZ-Eisdielentest in der Region Rostock: Das Eiscafé am alten Hafen in Bützow hat die Rostocker Eiswerkstatt knapp überholt. Doch das Kopf-an-Kopf Rennen geht noch bis zum Mittwoch weiter. Nehmen Sie am großen OZ-Eisdielentest teil und gewinnen Sie einen 50-Euro-Gutschein Ihrer Lieblingseisdiele!