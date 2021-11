Wismar

„Das war die beste Entscheidung überhaupt, hier in Mecklenburg-Vorpommern zu gründen“, erzählt Vanessa Kersting mit leuchtenden Augen von den letzten acht Monaten. Im März hat sie ihren digitalen Hofladen „MVLiebe“ eröffnet. Seit August gibt es zusätzlich auch den Laden in der Wismarer Altstadt, in dem die haltbaren regionalen Produkte und beispielsweise auch Wurst und Käse verkauft werden.

Mischung Onlineshop und echter Laden

Diese Mischung aus Onlineverkauf und Ladengeschäft hat die Jury überzeugt, Vanessa Kersting ist mit ihrer „MVLiebe“ Siegerin in der Kategorie Neustarter. „Jedes Produkt braucht eine andere Verkaufsfläche. Ich kann keine Möhren versenden, das möchte ich auch nicht. Ich möchte sie auch nicht landesweit anbieten“, beschreibt die Jungunternehmerin ihren ökologischen Ansatz. „Aber in den Regio-Tüten in Wismar machen sie unheimlich viel Sinn.“

Ihre so genannten Regio-Tüten enthalten Obst, Gemüse, Käse, Aufstrich, Brot, Milch, Eier und mehr. Alles regional, saisonal und oft bio. Bis Mittwoch können die verschieden gefüllten Tüten online bestellt werden. Am Donnerstag fährt Vanessa Kersting die Produzenten ab, dann wird gepackt und am Freitag liefert sie die Tüten an die Kunden. Regionaler Biomarkt mit Lieferung bis an die Haustür. „Die Kunden können die Tüten auch Freitags im Laden abholen“, erzählt sie.

Genuss landesweit

Sowieso – im Laden finden sich all die Dinge, die nicht in die Tüten passen. Apfel-Ingwer-Likör aus Satow (Landkreis Rostock), „Kalles Gin“ aus Wismar und Pflaumensenf aus Schlemmin (Landkreis Vorpommern-Rügen) beispielsweise. In den Regalen stehen Fotos der Produzenten, auf der Webseite oder eben im Laden erzählt Vanessa Kersting die Geschichte dahinter.

Regionalität statt Anonymität. Zu jedem Erzeuger, zu jedem Produkt kann sie was erzählen. Beispielsweise mit Blick auf den Pfefferminz-Melissen-Likör von Thomas Steger aus Ueckeritz, Insel Usedom. Der hat sich in seinem Garten auf den Anbau und Erhalt von alten und seltenen Gemüsesorten und Kräutern spezialisiert, erst nur für die eigene, seit 30 Jahren vegane Ernährung, seit acht Jahren für den Verkauf.

Seine Ernte verarbeitet er zu Chutney, Sirup, Aufstrichen, Konfekt, Kräutersalzen und Tee. Vanessa Kersting: „Der ist der Hammer, der Typ. Er hat einen riesigen Kräutergarten und beliefert Sterneköche.“ Sein Basilikumsalz ist ein Geheimtipp und im Wismarer Laden immer schnell ausverkauft. Wenn er mit einer frischen Lieferung nach Hamburg fährt, bringt er Ware für Wismar mit.

Geschenkboxen

Der Renner jetzt zur Adventszeit sind die Firmentüten und Geschenkboxen, die nach Kundenwunsch gefüllt und eben auch verschickt werden können. „Damit die Produkte aus MV raus kommen, gesehen werden und entdeckt werden können. Das macht so viel Spaß!“ Die Kisten sind immer mit entsprechend aufbereitetem Rostocker Seegras gepolstert – ökologisches Füllmaterial und besonderer Gruß aus MV.

Der Laden und die Idee wachsen weiter: Inzwischen hat sie auch zwei Kühlschränke im Laden und bietet Wurst, Käse, Quark und Co an, im Tiefkühlschrank liegen bald die regionalen Weihnachtsgänse und -enten vom Elisabethenhof in Werle (Landkreis Ludwigslust): Freiland und liebevoll aufgezogen. Nach Weihnachten dann Hähnchenfleisch von „Hufe 8“ aus Seelow (Landkreis Rostock). Und inzwischen melden sich sogar die Produzenten bei ihr und wollen mitmachen.

Von Nicole Hollatz