OZ-Existenzgründerpreis 2021: Rostocker Start-up „deeeper.technology“ gewinnt

Rostock

Das hat die Jury des 19. OZ-Existenzgründerpreises überzeugt: Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wertet „deeeper.technology Luft und Satellitenbilder aus und übersetzt sie in digitale Informationen. Für diese Idee und die Umsetzung wurden das Rostocker Start-up am Donnerstagabend mit dem Hauptpreis in Höhe von 10.000 Euro ausgezeichnet.

Jakob Heller, Dr. Johann Heller und Joshua Becker sind damit die Existenzgründer 2021 Sie erhielten die Auszeichnung aus den Händen der Sponsoren des Preises – der OSTSEE-ZEITUNG und dem Co-Working-Space Basislager Rostock.

Fragen mit denen sich das Siegerunternehmen beschäftigt, lauten: Wo gibt es schon Solaranlagen und wo noch nicht? Wo wurden Bäume abgeholzt? Und wie viele Häuser stehen in einem Ort? Die Schwierigkeit bei der Beantwortung solcher und anderer Fragen: Die händische Auswertung von Luft- und Satellitenbildern ist ein langwieriger und aufwendiger Prozess. Mit der Anwendung von „deeeper.technology“ wurde das Ganze erstmalig flächendeckend automatisiert und somit kostengünstiger gemacht.

Das sind die weiteren Preisträger

Den Digitalpreis erhielt das Rostocker Start-up „Sawayo“, das Unternehmensführungen via Cloud bei lästigen Büroarbeiten entlasten könne. Dazu hätten sie einen digitalen Marktplatz entwickelt, auf dem sich Betriebe verschiedenste Dienste einkaufen können.

Den Preis für Mut zur Selbstständigkeit erhielt der Coworking Space „Project Bay“ in Lietzow auf Rügen. Die Lage sei ideal, dort ließe sich Arbeit und Urlaub bestens verbinden.

Als bester Neustarter wurde die Onlineplattform „MV Liebe“ ausgezeichnet. Hinter der Liebeserklärung an das Land verberge sich ein digitaler Hofladen mit der „ganzen Vielfalt aus unserer Region“. Dort könnten sich die Kunden ihre „Regiotüte“ zusammenstellen. Die Waren kämen per Lieferservice bis an die Haustür.

Von Juliane Schultz