Lietzow

Der Große Jasmunder Bodden liegt direkt vor der Haustür, lädt ein zum Paddeln, Surfen, Kiten, zum Beachvolleyballspielen, Angeln und Relaxen. Auf der Wiese direkt am Strand können Kunden Wohnmobil oder Bulli abstellen, Lagerfeuer machen, Grillen, sich mit anderen austauschen. Man kann E-Autos ausleihen oder Fahrräder, Kajaks, SUP. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, locken im Haus Tischkicker, Spielkonsolen, Tischtennisplatte, Netflix, Amazon Prime, eine große Küche, Kaffee- und Tee-Flatrate. Und im Wohnbereich gibt es Einzel- und Mehrbettzimmer mit insgesamt 36 Betten.

Workation verbindet Arbeit und Urlaub

Was sich anhört wie ein kleines, gut geführtes Hotel, ist jedoch viel mehr: Project Bay in Lietzow auf der Insel Rügen ist ein Coworking-Living-Space, ein Ort für Digitalnomaden, Freelancer, Unternehmer, Kreative, Studenten. Es gibt 56 frei wählbare Arbeitsplätze auf 700 Quadratmetern – mit spektakulärem Ausblick, High-Speed-Internet, Drucker, Scanner. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet. Und vor allem: Hier trifft man Gleichgesinnte, Kreative.

Die mitunter ganz nebenbei – in der Küche oder am Kicker – helfen können, Probleme mit dem eigenen Projekt, dem eigenen Start-up zu lösen. Benötigt ein Unternehmer oder Konzern für Teamarbeit, Weiterbildung oder aus Datenschutzgründen abgeschlossene Büroräume – auch kein Problem. Gibt es. Ebenso wie eine ganze Etage für Tagungen, Schulungen, Workshops, Yoga-Sessions, Teambuilding.

„Bei uns kann man kreativ arbeiten und zugleich Urlaub machen“, erklärt Toni Gurski. „Und das alles kurzfristig, ohne lange Mietverträge.“ Der gebürtige Putbusser, eigentlich Softwareentwickler, gründete die erste Coworking- und Urlaubskombi im Norden Deutschlands. Zusammen mit Hannes Trettin, Wirtschaftsingenieur und ebenfalls Rüganer. Beide hatten nach der Schule zunächst bundesweit und auch im Ausland gearbeitet. Dann zog es sie zurück auf die Insel.

Ihr Ziel: zeigen, dass Rügen und MV mehr zu bieten haben als wunderschöne Landschaften. Sondern auch Heimstatt sein kann für innovative Ideen, High-Tech, Start-ups. „Wir wollen interessante Leute nach Rügen locken, die hier Kreativität und Freizeit verbinden wollen“, erklärt Co-Gründer Gurski. Denn: Coworking brauche nicht den Trubel der Großstadt. Sondern vor allem schnelles Internet und eine Community. Und man habe Bus- und Bahnanschluss, so Gurski. „Und die B 96 vor der Tür. Und ein Kunde ist im Sommer sogar direkt mit dem Paddelboot zur Arbeit gekommen.“

Projekt kommt gut an

Ihr Plan scheint aufzugehen: Banker, Grafiker und Immobilienmakler, Dozenten und Studenten, Mitarbeiter von Google, Apple und Edeka zählten seit ihrem Start im Juni 2020 zu ihren Kunden. Kreative aus ganz Deutschland, aus Zypern, Schweden, der Schweiz. Gerade im Sommer ist Project Bay oft ausgebucht. Mittlerweile ist es in den lichtdurchfluteten Räumen wieder etwas stiller geworden – nicht zuletzt wegen Corona.

Große Pläne für die Zukunft

Doch das Team um Gurski und Trettin ist optimistisch und hat große Pläne: 1000 Quadratmeter im Keller sollen Elektro-, Holz-, Textil- und Metallwerkstätten werden. Ein Maker-Space, ausgestattet unter anderem mit Lötstation, Fräsen, Sägen, Drechselbank, Schleif- und Drehmaschinen, Lasercutter, 3D-Drucker, Sandstrahler, Stick- und Nähmaschinen. „Hier kann man Prototypen bauen, oder kleine Projekte umsetzten“, schaut Gurski voraus. Geplante Fertigstellung: 2022. Und im Gebäudeflügel nebenan sollen kleine Wohnungen entstehen, so genannte Micro-Appartements. Gurski: „Für Kunden, die sich hier niederlassen wollen.“

Von Thomas Luczak