Rostock

Es sind harte Zeiten für Existenzgründer. Stichwort: Corona-Krise. Stieg die Zahl der gewerblichen Existenzgründungen in MV im Jahr 2019 wieder auf 3910 an (2018: 3880), wagten im Corona-Jahr 2020 nur noch 3470 Unternehmer den Schritt in die Selbstständigkeit. Das geht aus Erhebungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) hervor.

Die OSTSEE-ZEITUNG will junge Unternehmer ermutigen und unterstützen. Deshalb geht der Existenzgründerpreis nun in die 19. Runde. Firmenchefs aus ganz MV sind dazu aufgerufen, sich mit ihren Unternehmen und Ideen zu bewerben. Gesucht werden Selbstständige mit strategisch fortschrittlichen und innovativen Konzepten, mit neuen Produkten für den heimischen Markt oder den Export oder aber Menschen, die ihre Firma erfolgreich neu ausgerichtet haben.

Vier Preise werden vergeben – nicht nur an Gründer

Es geht also nicht nur um das Geschäftsmodell und einen erfolgreichen Markteintritt. Neben dem „Existenzgründerpreis“ als Hauptkategorie werden vier weitere Preise vergeben. Der „Neustarterpreis“ richtet sich an ebensolche Firmenchefs, die ihrem Unternehmen eine neue Stoßrichtung gegeben haben. Oder aber sie haben erfolgreich die Unternehmensnachfolge angetreten. Gewürdigt werden soll damit vor allem der Erfolg unter Pandemie-Bedingungen.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wurde im vergangenen Jahr auch die Kategorie „Mut in der Selbstständigkeit“ ins Leben gerufen. Neu in diesem Jahr ist der „Digitalpreis“, bei dem es nicht nur um digital gedachte Start-ups, sondern auch um revolutionierte Unternehmen im Mittelstand geht. Prämiert werden die Preise mit insgesamt 17 500 Euro.

So können Sie sich bewerben Der „Existenzgründerpreis“ für die erfolgreichste Gründung in MV wird von der OSTSEE-ZEITUNG und dem Basislager Rostock gesponsert. Prämiert wird er mit insgesamt 10 000 Euro. Das Preisgeld umfasst dabei 5000 Euro, zusätzlich gibt es ein Mediabudget im Wert von 5000 Euro. Voraussetzungen: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen und sollte für die regionale Wirtschaft relevant sein. Der Preis „Mut in der Selbstständigkeit“ wird gesponsert von der Creditreform von der Decken MV und ist mit 2500 Euro dotiert. Angesprochen werden Gründer, die sich bewusst Herausforderungen gestellt und sich selbst in Krisenzeiten behauptet haben. Voraussetzung: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen. Der „Neustarterpreis“ wird gesponsert von den Wirtschaftsförderern in MV. Geehrt wird mit 2500 Euro die erfolgreichste Neuausrichtung mit Teamzuwachs in den Jahren 2020/2021. Berücksichtigt werden auch erfolgreiche Unternehmensnachfolgen. Besonders der Erfolg unter Pandemie-Bedingungen soll gewürdigt werden. Der „Digitalpreis“ wird gesponsert vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV. 2500 Euro erhält derjenige, der von Anfang an digital gedacht und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt hat. Voraussetzungen: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen, wobei der Fokus auf digitaler Kompetenz und Transformation liegen sollte. Bewerben ist ganz einfach: Unter www.oz-existenzgruenderpreis.de das Bewerbungsformular ausfüllen, Unterlagen hochladen und direkt absenden. Oder die Bewerbungsunterlagen downloaden, ausfüllen und per Mail an existenzgruenderpreis@ostsee-zeitung.de schicken. Einsendeschluss ist der 30. September. Für alle Bewerber gilt: MV muss Sitz des Unternehmens sein.

Tipp: In die Jury reinversetzen

„Man sollte sich auf jeden Fall in die Jury reinversetzen, überlegen, wer da vor einem sitzt“, rät Stefan Goletzke allen Bewerbern mit Blick auf die anstehenden Pitches. Verschiedene Menschen haben verschiedene Interessen. Je nachdem müsse man sein Produkt oder seine Dienstleistung anders verkaufen. Der Rostocker spricht aus Erfahrung: 2018 gewann die Duschkraft GmbH, die er gemeinsam mit David Bredt und Arvid Reinwaldt gründete, beim OZ-Existenzgründerpreis in der Kategorie „Interessante Gründerstory“.

Mit ihrem neuartigen Luftentfeuchter sagten die Gründer Schimmel im Bad den Kampf an – und sind bis heute erfolgreich, wie Goletzke sagt: „Wir haben im Mai eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, stehen auf sicheren Beinen.“ Die Corona-Krise habe auch ihr Unternehmen verändert, doch nicht zum Nachteil: „Wir haben von Hotels auf Wohnungsgesellschaften umgeswitcht. Das läuft sehr gut.“ Rückblickend hat er für alle Gründer noch einen allgemeinen Rat: „Nicht lange im Kämmerchen sitzen bleiben und rumtüfteln, sondern gleich mit dem halbfertigen Prototyp raus auf den Markt und schauen, ob das Produkt jemand haben will.“

Die Duschkraft-Gründer Arvid Reinwaldt (v.l.), Stefan Goletzke und David Bredt sind durchgestartet: 2018 gewannen sie beim OZ-Existenzgründerpreis in der Kategorie „Interessante Gründerstory“. Quelle: pixflut/Jessica Brach

Kreativität und Durchhaltevermögen zahlen sich aus

Einen weiteren Tipp hat Ender Sungar: „Nie aufgeben, immer das Ziel vor Augen haben. Es lohnt sich.“ Zusammen mit seinem Bruder Enis hat er in Schwerin die Trampolinhalle „Easyjump“ eröffnet. 2020 räumten sie beim Existenzgründerpreis in der Kategorie „Mut in der Selbstständigkeit ab“. „Uns wurden so viele Steine in der Weg gelegt, aber heute sind wir die Einzigen in der Schweriner Freizeitbranche, die die Corona-Krise überlebt haben“, erzählt Sungar stolz. In der Anfangsphase einen vernünftigen finanziellen Puffer anschaffen, sei daher sehr wichtig, wie er weiß.

Für die Bewerber hat er folgenden Tipp: „Kreativ sein, sich was überlegen für die Präsentation. Wir haben unseren Trampolinpark in einem Video gezeigt – mit viel Sport und Action. Das kam gut an.“

Preisverleihung mit Messe und Workshops am 25. November

Die Bewerbungsphase endet am 30. September, dann wird eine Jury die Vorauswahl treffen. Alle Bewerber, die es in die nächste Runde schaffen, werden zu einem Pitch eingeladen. Daraus ergeben sich schließlich die Gewinner der vier Kategorien, die am 25. November gekürt werden.

Am Tag der Preisverleihung wird es zudem eine Messe geben, die von der Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK) als Partner unterstützt wird. Highlights werden zwei Workshops sein, die sich rund um das Thema Gründung und Innovation drehen. Unternehmer und Beststellerautor Axel T. Steffen möchte gemeinsam mit den Teilnehmern entwickeln, wie Pioniergeist gezielt gefördert und gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den zweiten Workshop leitet der erfolgreiche Unternehmer Rolf Elgeti. Er möchte dabei interaktiv Tipps und Tricks über Venture Capital, solide Pitches und Steuerfallen vermitteln, denn: „Es gibt wesentliche Aspekte auf dem Weg von der Gründung zum erfolgreichen Unternehmen, die viele Gründende unterschätzen.“

Von Maria Lentz