„Tweedback“: Rostocker erfinden Onlineplattform für anonymes Feedback

Rostock

Mit der Online-Plattform können Lehrer im Unterricht testen, ob ihre Schüler den soeben vermittelten Stoff verstanden haben. Studenten können ihren Dozenten in der Vorlesung Fragen stellen, ohne dass sie sich öffentlich outen müssen. Mitarbeiter können anonym Probleme im Kummerkasten der Firmenleitung schildern oder Anregungen geben. Bei Events und Diskussionsrunden lässt sich ganz einfach das Publikum einbinden und um seine Meinung bitten.

Dazu nötig: ein Smartphone, Tablet oder Laptop und das digitale Eventtool Tweedback. Das Produkt der 2018 gegründeten Tweedback GmbH aus Rostock ermöglicht kinderleichte digitale Interaktion (www.tweedback.de).

An der Uni Rostock entstanden

Entstanden 2013 als Forschungsprojekt an der Uni Rostock bei Prof. Clemens H. Cap, sollte zunächst eigentlich nur erforscht werden, wie sogenannte Audience-Response-Systeme den Hochschulunterricht spannender und interaktiver machen können, erklärt Gründer Jan Tauer (36) aus Rostock. Doch dann stellte das spätere Gründerteam Tweedback bei Veranstaltungen vor, bei Unternehmen und Messen, bei Krankenkassen und Sparkassen.

Angebot kommt an

Das Ergebnis: Viele Kunden nutzten zunächst nur einfachste Interaktionsmöglichkeiten, doch für spezielle Wünsche lässt sich die Plattform beliebig erweitern. Und das kommt an, so Tauer. Beispiel „Löwenpitch“: Auf Messen und anderen Events können sich Unternehmen bei potenziellen Auszubildenden und Arbeitnehmern präsentieren und so für sich als Arbeitgeber werben.

Das Besondere: Das Publikum bewertet die Arbeitgeber, die „Löwen“. Die erfahren dadurch viel über sich und ihre Außenwirkung: Welcher Zielgruppe ist der Firmenstandort besonders wichtig? Wie kommt das in Aussicht gestellte Gehalt an? Wie wichtig ist ein Dienstwagen? Solche Fragen lassen sich mit Tweedback ganz einfach beantworten. Und zwar „ganz direkt, live“, schwärmt Tauer.

Gründer haben gut zu tun

Mit Tweedback werde Interaktion ganz einfach, fast spielerisch, schwärmt Tauer. Ziel sei es, die weltweit größte Plattform für anonymes Feedback zu werden.

Die Plattform bekannt zu machen, neue Kunden zu finden, Nutzer zu schulen, je nach Kundenwunsch Themen und Szenarien zu entwickeln, das System auf neue Betriebssysteme anzupassen, das sind die wichtigsten Tätigkeiten der drei Gründer mit derzeit zwei Honorarkräften. Und sie haben gut zu tun. Mittlerweile hat Tweedback rund 200 zahlende Kunden – Vereine, Schulen, Eventveranstalter. Tendenz: „Stark steigend“, sagt Jan Tauer.

Von Thomas Luczak