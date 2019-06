Rostock

Die schwimmende Eventlocation MS „Koi“ nimmt Kurs auf Rostock: Zum Eröffnungsabend der Hanse Sail 2019 am 8. August startet das Party-Schiff wieder mit einer heißen Feier. Wer mit an Bord möchte, sollte jetzt unbedingt die Ohren spitzen: Auf dem OZ-Instagram-Profil @ostsee_zeitung verlosen wir 12 x 2 Karten für die Eröffnungsparty auf der „Koi“. Mitmachen ist ganz einfach: Folgt dem Instagram-Account der OZ, ladet euer schönstes Hanse-Sail-Outfit auf eurem Profil mit dem Hashtag #koiahoi hoch und verlinkt die OSTSEE-ZEITUNG sowie einen Freund, den ihr zur Party mitnehmen würdet. Bis zum 7. Juli habt ihr Zeit. Die Gewinner werden von der OZ über Instagram per Privatnachricht informiert.

Dabei sein lohnt sich: Neben DJ Mas Massive aka Mas Masnum sorgt dieses Jahr auch Beauty & the Beats für gute Stimmung. Aufgelegt hat der DJ zuvor unter anderem auf dem Hurricane-Festival.

Boarding beginnt um 19 Uhr. Eine Stunde später legt der Party-Dampfer vom Rostocker Stadthafen ab. Tickets für den Party-Dampfer gibt es auch vor Ort im OZ-Service-Center ( Richard-Wagner-Straße 1a, Rostock) und online unter www.ms-koi.de zu kaufen.

OZ