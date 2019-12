Stralsund

Den beliebtesten Glühwein der großen Weihnachtsmärkte an der Küste gibt es in Stralsund. Der Stand „Schluck und Happen“ auf dem Alten Markt hat die Abstimmung beim OZ-Glühweintest knapp für sich entschieden.

Er ist schon besonders, dieser Glühwein am unkonventionell gestalteten Stand „Schluck und Happen“. Allein der Name „Höögvein“ macht neugierig, und viele Weihnachtsmarktbesucher vor dem Stralsunder Rathaus wollen den aus Estland stammenden Fruchtglühwein mit immerhin 13 Prozent Alkoholgehalt einfach mal probieren. Der Wow-Effekt folgt meist schon nach dem ersten Schluck, denn dieser Glühwein mit schwarzer Apfelbeere Wein, Quittenwein, Zimt, Gewürznelken, Ingwer, Muskat, Kardamom als Ingredienzien ist absoluter Gaumenschmeichler.

Besonderen Glühwein in Estland entdeckt

„Wir haben diesen besonderen Glühwein in Tallinn, der estnischen Hauptstadt, für uns entdeckt“, sagt Alexander Brauch. Er und seine Kumpels Fabian Schwabe und Lars-Ole Größel sind die Gründungsväter von „Schluck und Happen“. Vor einem Jahr haben die drei Hansestädter, deren eigentliche Berufungen im Grafikdesignbereich und der Eventbranche liegen, beschlossen, die herkömmlichen Pfade der deutschen Glühweinstandlandschaften zu verlassen.

„Wir variieren unseren Höögvein auf Wunsch auch mit einem zusätzlichen Schuss Gin, wodurch er noch hochprozentiger wird“, verrät Alexander Brauch, der nach seinem Kommunikationsstudium an der Muthesius-Hochschule in Kiel und einigen Arbeitsjahren in Hamburg mit Frau und Kindern wieder in seine Heimatstadt zurück gekehrt ist.

Trio bei der Abstimmung eng beieinander

Die OSTSEE-ZEITUNG hat den beliebtesten Glühweinstand auf den vier Weihnachtsmärkten Rostock, Wismar, Greifswald und Stralsund gesucht. In der ersten Runde haben die Leser uns Vorschläge geschickt. 22 Stände aus den vier Städten sind dabei nominiert worden. Aus diesen Ständen konnte in der zweiten Phase des Glühweintests für den Favoriten abgestimmt werden. Über 1500 Menschen haben ihre Stimme abgegeben.

Glühwein-Oma hat Kultstatus erlangt

Der zweite Platz beim großen OZ-Glühwein Test ging ebenfalls an Stralsunder Produzentinnen, die in der Hansestadt schon einen legendären Kultstatus haben: Die Glühwein-Oma. Als ursprüngliche Glühwein-Oma war Ingrid Mahns-Kramer in den 17 Jahren ihres Wirkens auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt zu einer Institution geworden und ihr plötzlicher Tod machte ihre Fan-Gemeinde sehr traurig.

Doch ihre Familie führte den beliebten Glühweinstand weiter und heimste weiterhin Lorbeeren oder besser Holunder ein, aus deren Extrakt das fruchtige Heißgetränk größtenteils besteht. „Wir freuen uns riesig, dass wir wieder zu den besten im Lande gehören“, sagte Kerstin Stübe vom Glühwein-Oma-Stand, der stets von einer dichten Menschentraube mit weinseligen Leuten umstellt ist.

DDie Glühwein-Omas (v.l. Nanni Kopyto, Kerstin Stübe, Sandra Meißner und ihre Schwester Daniela Meißner) aus Stralsund haben beim OZ-Glühweintest den zweiten Platz belegt. Quelle: C

Rostocker Stand „Schloss Wackerbarth“ landet auf Platz drei

Den dritten Platz belegt der Rostocker Glühweinstand „Schloss Wackerbarth“. Mitarbeiter Benjamin Fischer hat die Auszeichnung der OZ entgegen genommen. Der Stand befindet sich in diesem Jahr zum vierten Mal auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Vor zwei Jahren haben hat das Team den Glühweintest der OSTSEE-ZEITUNG sogar gewonnen. Zu den beliebtesten Getränken gehört dort mittlerweile der weiße Glühwein. „Der wird jedes Jahr besser“, sagt Benjamin Fischer.

Benjamin Fischer, Mitarbeiter beim Glühweinstand „Schloss Wackerbarth" nimmt die Urkunde des OZ-Glühweintests 2019 entgegen. Der Stand hat den dritten Platz belegt. Quelle: Gina Henning

