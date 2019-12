OZ-Glühweintest: 22 Stände nominiert – jetzt abstimmen und gewinnen 

Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht den besten Glühweinstand der großen Weihnachtsmärkte in MV. In der ersten Phase hat die OZ ihre Leser dazu aufgerufen, Vorschläge aus Rostock, Stralsund, Greifswald und Wismar zu schicken. Eine Vielzahl an Ständen ist dabei nominiert worden.

In der zweiten Phase des Glühweintests können die Leser jetzt für ihre Favoriten abstimmen. Welcher Glühweinstand ist der Beste? Die Umfrage läuft bis Dienstag, den 17. Dezember 2019. Danach wird der Gewinner ausgezeichnet.

Abstimmen lohnt sich

Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an der Abstimmung teilnehmen und sich dabei registrieren, verlost die OZ einen 50-Euro Gutschein für einen fröhlichen Glühweinabend im Weihnachtsdorf am Brink in Rostock.

Auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt, dem größten in Norddeutschland, sind elf Glühweinstände im Rennen, darunter „Schwarzer Rabe“ und „Weiße Holle“ auf dem historischen Weihnachtsmarkt. Außerdem sind unter anderem „Schloss Wackerbarth“ am Kröpeliner Tor und „Miskam“ vor dem Drogeriemarkt „DM“ nominiert worden. Auch die Pyramide des Vorjahressiegers „Winzer Glühwein“ ist dabei.

In Greifswald wurden der Glühweinstand „Schwedischer Glögg“ am Fischmarkt und „Zum Elchtreff“ ins Rennen geschickt. Zudem ist der Gewinner des letzten Jahres mit der „Glühweinhütte“ von Blaubach wieder mit dabei.

Für den Stralsunder Weihnachtsmarktsind„Schluck und Happen“ beim Rathaus und „Glühwein Oma“ am Alten Markt sowie „Turbine“ auf dem Neuen Markt nominiert worden. Außerdem hat es auch die „Kogge“ am Alten Markt auf die Liste geschafft.

In der Hansestadt Wismar haben Leser „Harrys Glühweinstand“, „Schwedischer Glögg“ und „Axels Glühweinstübchen“ genannt. Mit dabei ist außerdem noch die „Glühwein-Pyramide“.

Hier geht’s zur Online-Abstimmung über den besten Glühweinstand.

