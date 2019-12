Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht den besten Glühweinstand der großen Weihnachtsmärkte in Rostock, Stralsund, Greifswald und Wismar. In der ersten Runde bitten wir Sie, liebe Leser, uns Ihren Favoriten zu schicken.

Welcher Stand ist aus Ihrer Sicht der beste? Bitte versuchen Sie dabei, den Stand möglichst genau zu benennen (Name des Standes, Beschreibung des Standorts und Foto). Vorschläge können bis Sonntag, 8. Dezember, hier eingereicht werden.

In der zweiten Abstimmungsrunde werden dann aus den Vorschlägen die Gewinner ihrer Städte gewählt. In einer dritten Runde treten die Lokalsieger gegeneinander an. Der Gewinner darf sich dann OZ-Glühweintestsieger 2019 nennen.

Leser, die einen Vorschlag einreichen oder später an der Abstimmung teilnehmen und sich dabei registrieren, können mit etwas Glück einen 50 Euro Gutschein für einen fröhlichen Glühweinabend im Weihnachtsdorf am Brink in Rostock gewinnen.

Von OZ