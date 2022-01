Rostock

Am 21. und 22. Januar 2022 konnten jeweils zwischen 9 Uhr und 16 Uhr alle Impfwilligen im OZ-Medienhaus eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Dabei spielte es keine Rolle, ob es sich um Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen handelte. Mitwirkende ziehen eine positive Bilanz.

Gut eingespieltes Team ermöglichte zügiges Impfen

Allein am Sonnabend holten sich 257 Menschen ihre Corona-Schutzimpfung im OZ-Medienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Rostock ab. Über die Hälfte der Leute nutzte das flexible Angebot ohne Termin, darunter viele Familien mit Kindern. Ein kleiner Anteil ließ sich erst- oder zweitimpfen, der Großteil bekam die Booster-Impfung. Zwischenzeitlich musste Impfarzt Dr. Martens sogar neuen Impfstoff besorgen, um die große Schar Impfwilliger zu versorgen. Lange Wartezeiten konnten durch das zügige Arbeiten des gut eingespielten Impfteams vermieden werden.

Schutz ohne Hindernisse: Familie lobt die Aktion

OZ-Leserin Sandra Klose freute sich sehr über die OZ-Aktion: Durch die ansteigenden Coronafälle an den Schulen und die erhöhte Ansteckungsgefahr, die mit der Omikron-Variante einhergeht, wollte die Familie sich geschützt wissen. Statt auf einen nächsten freien Impftermin beim Kinderarzt zu warten entschlossen sie sich, spontan das Impfangebot der OSTSEE-ZEITUNG wahrzunehmen: „Die Anmeldung ging in einer Minute und schon sind wir los. Die Organisation war super und die Leute dort waren alle super nett“, lobt sie.

Mutter und Sohn bedanken sich bei allen mitwirkenden Helfern: „Allen Beteiligten sagen wir lieben Dank, denn durch euch haben viele Menschen viel eher eine wichtige Schutzimpfung erhalten können.“

Von Caroline Bothe