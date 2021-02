Rostock

Die Lust am Karneval feiern lassen sich die Faschingsfreunde aus MV nicht nehmen – sei es privat oder in den Vereinen. Für die Aktion der OSTSEE-ZEITUNG haben sie sich in ihre besten Kostüme geworfen und für die Kamera posiert. Die Leser können heute (21. Februar) noch für ihren Favoriten abstimmen.

Bislang haben 793 Personen an der Umfrage teilgenommen. Mit etwas mehr als einem Viertel aller Stimmen hat sich bisher Anastasia Wigger vom Grevesmühlener Carneval Club den ersten Platz sichern können. Knapp 27 Prozent der Teilnehmer konnte sie für sich gewinnen.

Auf den zweiten Platz hat es der kleine Matti aus Rostock geschafft. Nicht ganz 20 Prozent entschieden sich, ihre Stimme dem Hansestädter zu geben. Auch die kleine Lani aus Meetzen bei Gadebusch hat mit ihrem Fuchskostüm überzeugen können und steht bisher mit auf dem Treppchen. Auf Platz vier und fünf stehen derzeit der Neubukower Carneval Club mit zwölf Prozent und Isolde Danker vom Grevesmühlener Carneval Club mit etwa neun Prozent.

So können Sie mitmachen

1. In der Galerie alle Bilder anschauen. 2. Sich die Nummer des besten Kostüms merken. 3. Anschließend hier die Stimme abgeben.

Zur Galerie 2021 hat die OZ den Faschings-Fans in MV die Chance gegeben, ihre diesjährigen Kostüme zu zeigen. Welches Kostüm finden Sie am besten? Nehmen Sie bis Sonntag (21. Februar) an der Abstimmung teil. Auf den Gewinner warten 300 Euro. Unter allen registrierten Teilnehmern der Umfrage verlost die OZ drei Mal 50 Euro.

Von OZ