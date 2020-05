OZ-Kolumne: Der Warnemünder Leuchtturm ist doch auch ganz schön

Rostock

Zum Glück habe ich mir einen großen Wunsch bereits im vergangenen Jahr erfüllt – eine Reise nach Neuseeland mit anschließenden Abstecher nach Indonesien. Hätte ich nur wenige Monate länger gewartet, wäre dieses Vorhaben der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Aber lassen Sie sich sagen: So beeindruckend die Vulkaninsel Rangitoto, die heißen Thermalquellen der Kiwis oder die Tempelanlage von Ubud auch seien mögen, der Warnemünder Leuchtturm ist auch ganz schön.

Klar, man mag denken: „Der Typ hat leicht reden“. Und ja, alle, die in diesem Jahr ähnliche Vorhaben geplant hatten, haben mein Mitleid. Jedoch muss sich unserer Region mit ihren Stränden, Küstenwäldern oder den vielen prunkvollen Gutshäusern nicht vor den Traumzielen dieser Welt verstecken. Wir sollten das Beste aus der Situation machen und das Fernweh heimisch therapieren. „Ein Kölner geht ja auch nicht in den Dom“, sagte mir mal jemand auf die Frage, warum er noch nicht einmal den Warnemünder Strand besucht hat. Vergangene Woche hat er dies getan und was soll man sagen: Er war begeistert.

Von Moritz Naumann