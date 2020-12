OZ-Kolumne: Etwas Undenkbares geschieht gerade in Rostock

Rostock

Es ist eisig geworden in der Hansestadt. Die Temperaturen stürzen in den Keller und der Weihnachtsmarkt fällt aus. Wie bitte? Der Rostocker Weihnachtsmarkt fällt aus? Ja, Undenkbares geschieht gerade. Und alle nehmen es achselzuckend zur Kenntnis.

Wie Corona doch unsere Prioritäten verschoben hat. Früher, in der inzwischen längst vergessenen Zeit vor der Pandemie, als an ein Maske-Tragen noch nicht einmal zu denken war, da war der Rostocker Weihnachtsmarkt die höchste Instanz in der Stadt.

Immerhin gibt´s die Weihnachtstasse online zu kaufen

Der geplante Theaterneubau am Bussebart zum Beispiel ist auf ein Minimum reduziert worden, damit auch ja die Fahrgeschäfte weiter ausreichend Platz haben. Der Ortsbeirat Stadtmitte hatte es tatsächlich gewagt, diese Prioritätensetzung zu hinterfragen. Was für Banausen!

Und heute? Der Weihnachtsmarkt fällt aus – ja und? Ist doch in Zeiten von Corona vernünftig. Und die Weihnachtstasse für 2020 gibt es online zu kaufen. Hilfe. Zum Glück wird wenigstens hier und da Glühwein ausgeschenkt. Prost. Auf die guten alten Zeiten.

Lesen Sie auch

Von André Horn