OZ-Kolumne: Neugieriger Dachs im Gespensterwald bei Nienhagen unterwegs

Nienhagen

Obwohl er in vielen Regionen des Landes weit verbreitet ist und seine Bauten in kaum einem Laubwald fehlen, haben den Dachs wohl nur die wenigsten Naturfreunde schon einmal in freier Wildbahn zu Gesicht bekommen. Nachtaktiv und scheu soll er sein – verlässt seine unterirdische Wohnung vor allem in der Dämmerung für die Nahrungssuche. Traut er sich doch einmal am helllichten Tag aus seinem Versteck heraus, hilft ihm auch seine schwarz-weiße Gesichtsmaske nicht dabei unerkannt zu bleiben.

Im Gespensterwald in Nienhagen scheint ihm dies aber überhaupt nichts auszumachen. Völlig unbeirrt von Passanten und umherstreunenden Hunden dreht der Regenwurmjäger hier regelmäßig seine Runden. Abstand halten – für ihn scheinbar keine Option. Zu groß ist die Neugier des kleinen Kerls. Erst, wenn auch alles genaustens erkundet wurde und die Beute gesichert ist, zieht er von dannen und lässt die Spaziergänger staunend zurück. Für manch einen bestimmt ein einmaliges Erlebnis.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Susanne Gidzinski