Rostock

Vergangenes Wochenende war meine Welt noch in Ordnung: Die Kurzen und ich konnten nochmal in den Wellen der Ostsee toben. Zum ersten Mal im September – und leider wohl zum letzten Mal in diesem Jahr. Ja, noch sind die allermeisten Blätter in der Hansestadt grün. Und noch brauchen wir weder Schal noch Wintermantel. Doch die untrüglichsten aller Winterboten machen sich auch wieder bemerkbar: Rostock geht ein Licht auf – leider!

Monatelang fielen nur Nachtschwärmern und (Früh-Früh-)Frühaufstehern die gut 22 000 Straßenlaternen in der Hansestadt auf. Alle anderen brauchten sie nicht. Die liebe Sonne erhellte selbst späte Abende am Strand, am Stadthafen oder im Lindenpark. Doch das war einmal. Kurz nach 19 Uhr geht die Sonne jetzt bereits unter, erst gegen 7 Uhr geht sie wieder auf. Die Zeit der Straßenlaternen hat wieder begonnen. Sie haben wieder einen Sinn. Ihr milchig fahles LED-, wahlweise auch unnatürlich gelbliches Gas-Licht verdrängt die klaren, warmen, hellen Strahlen der Sonne.

In drei Monaten ist jetzt schon wieder Weihnachten – und vielleicht sind die Laternen ja auch so etwas wie die Vorboten der Christbaum-Kerzen? Ein schwacher Trost.

Von Andreas Meyer