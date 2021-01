Rostock

Ein Jahreswechsel ohne Knaller und Raketen. Mir hat da grundsätzlich nichts gefehlt. Klar, ich war um Mitternacht draußen, habe in den sauberen Himmel geschaut und mich an kleinen Feuerwerken in der Nachbarschaft erfreut – mit Wunderkerzen in der Hand. Tiefes Durchatmen beim Neujahrsspaziergang am nächsten Morgen. Die Straßen sind aufgeräumt, die Stadtreiniger müssen nicht mit Großaufgeboten den Silvestermüll einsammeln. Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte hatten eine ruhige Nacht, mussten zu deutlich weniger Bränden ausrücken, kaum Verletzungen durch Knallkörper behandeln. Vierbeiner, wie Hund und Katze, haben die verordnete Silvesterstille genossen, sind nicht in Panik vor den Böllern geflüchtet. Das Feuerwerksverbot hatte schon viele Vorteile. Auch wenn sich mancher einen Start ins neue Jahr ohne Krach und Leuchtraketen nicht vorstellen kann. Vielleicht wären organisierte Feuerwerke Silvester 2021 eine Alternative. Wir haben ja nun ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken.

Von Doris Deutsch