Rostock

Uns Deutschen wird ja nachgesagt, dass wir sehr obrigkeitshörig seien. Wenn ein Amtsträger uns etwas sagt, dann machen wir es auch (meistens). Manchmal auch schon vorher, das nennt man dann vorauseilenden Gehorsam.

Ich selbst praktiziere sogar hinabeilenden Gehorsam: Mir ist es schon zwei Mal passiert, dass das Ordnungsamt bei mir klingelte, um mich zu warnen, dass mein Auto im Weg steht und ich es noch schnell wegfahren könne, um dem Abschleppen zu entgehen.

Baustellenschild übersehen?

Neulich früh morgens klingelte es wieder. Prompt schoss mir durch den Kopf, dass ich am Vorabend mein Auto zwar regulär, aber direkt neben einer Baustelle geparkt hatte. Was, wenn ich ein Schild übersehen hätte und nun einen Betonmischer blockiere? Also sprang ich in meine Kleider und eilte zu meinem Auto.

Doch weit und breit waren weder ein Ordnungshüter, noch ein Betonmischer und noch ein Parkverbotsschild zu sehen. Vielleicht hatte ich das Klingeln ja nur geträumt. Aber wenigstens war ich jetzt richtig wach.

Von Axel Büssem