Rostock

Es gibt Menschen, die haben einfach zwei grüne Daumen. Auch in dieser Jahreszeit blüht es bei ihnen in der Wohnung – Zimmerpflanzen sorgen für die schönen Farbtupfer im grauen Januar. Zu diesen Menschen gehöre ich definitiv leider nicht – nicht selten werden die Blumen in meiner Wohnung von meinen Gästen bedauert.

Der Weg zum grünen Daumen ist lang. Gut, dass mein Vermieter im aktuellen Mietermagazin ein paar Tipps für die Pflege der grünen Mitbewohner gibt. Ausreichend Licht, nicht zu viel Wärme, nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser und das Entfernen von Schädlingen – all das soll helfen, dass die Pflanzen nicht doch irgendwann den Kopf hängen lassen.

Klingt in der Theorie sehr einfach. Nun bin ich voller Tatendrang, die Pläne in die Tat umzusetzen und es mir im Wohnzimmer schön zu machen. Der erste Schritt ist getan: Der künstliche Weihnachtsbaum, der es schon seit vielen Jahren mit mir aushält, ist nun endlich abgebaut, wandert in den Keller und macht Platz für richtige, lebendige Pflanzen.

Von Katharina Ahlers