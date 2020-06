OZ-Kolumne: Vom übermotivierten Radeln in der Rostocker Heide

Rostock

In den zehn Jahren, die ich in Rostock lebe, wurden mir bereits drei Räder geklaut. Die Folge: Eine mindestens einjährige Radlerabstinenz, die am Wochenende aber ein Ende finden sollte. Kette ölen, Sattel richten, Reifen aufpumpen: Ich habe den gebrauchten Drahtesel, der mir aus familiären Kreisen überlassen wurde, fit gemacht und einer Generalprobe unterzogen. Und ich wollte es mir gleich mal beweisen. „Unter 40 Kilometer fange ich gar nicht erst an“, sagte die übermotivierte Stimme in meinem Kopf.

Auf der Tour machte das Rad auch einen guten Job, nur eine entscheidende Körperstelle hat rebelliert. Sie ahnen es vielleicht: Mein Sitzfleisch war auf Form und Beschaffenheit des Sattels nicht vorbereitet. Und während ein Großteil der mittlerweile motorisierten Radler älteren Semesters sonnenberauscht über den Asphalt zu schweben schien, quälte ich mich nach zwei Stunden in wechselnden Positionen – stehend und sitzend – durch die Rostocker Heide. Am Ende, auf der Couch, überwog jedoch das Hochgefühl. Denn: Der Schmerz vergeht schneller als der Stolz über die geleisteten Kilometer.

Von Moritz Naumann