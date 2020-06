OZ-Kolumne: Von Enten und Ratten am Rostocker Schwanenteich

Rostock

Beim Joggen um den Schwanenteich trifft man auf viele Gleichgesinnte, denen man in Angesicht der körperlichen Schinderei ein anerkennendes Nicken zuwirft. Wenn es gut läuft, wird es erwidert. Was man – laut einiger Jogginglehrbücher – unterlassen sollte, ist, den Lauf für eine Pause zu unterbrechen. Doch am Sonntag hab ich es getan. Grund: Eine mir bislang unbekannte, scheinbar friedvolle Einheit von Ratten und Enten, die sich in der morgendlichen Sonne die Uferfläche am Schwanenteich teilten. Ich knipse ein Foto und führe meinen Lauf fort.

Was ich im Zuge einer anschließenden Google-Suche herausfinde: Ratten profitieren von Enten. Denn werden die Vögel von Menschen gefüttert, nutzen die Nagetiere die nett gemeinte Futterbeigabe und können sich daher rasch vermehren. Und von wegen friedvoll: Die Nagetiere können für junge Enten und Küken gefährlich werden. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne der gütigen Brotkrumenspender ist.

Von Moritz Naumann